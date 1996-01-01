Таможня борется с коррупцией ротацией кадров

Руководство Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) намерено активно применить во всех своих подразделениях опыт Владивостокской таможни. Там в качестве действенного антикоррупционного механизма используют процедуру ротации.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в отделении по связям с общественностью ДВТУ, в течение последних полутора лет на многих таможенных постах Владивостокской таможни систематически сменялись начальники. Казалось бы, чехарда. Ан нет! Вновь назначенные руководители таможенных постов, свободные от перспектив долгого пребывания на одном подведомственном объекте, смотрят на все свежим и непредвзятым взглядом, жестче и принципиальнее подходят к вопросам состояния служебной дисциплины, инициируют служебные проверки. В первой половине 2008 г. по результатам этих проверок количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, выросло почти на 70%, в органы прокуратуры направлены материалы 9 служебных проверок, по итогам которых в отношении 2 должностных лиц поста Морской порт Владивосток возбуждено 2 уголовных дела.