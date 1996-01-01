Во Владивостоке в суд направлено уголовное дело по факту массового отравления людей шаурмой

По факту массового отравления людей шаурмой в суд Владивостока направлено уголовное дело в отношении директора ООО "Империя торговли" Ивана РАДАШЕВСКОГО, который арендовал торговый павильон на улице Острякова, 2 и содержал в нем на протяжении двух лет пункт общественного питания.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, Радашевскому предварительным следствием предъявлено обвинение по статье 236 часть 1 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет.