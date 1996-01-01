В дело бывшего ОАО "Лермонтовская ГРК" вмешалась прокуратура

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении конкурсных управляющих ОАО "Лермонтовская горнорудная компания" (ЛГРК) Бориса МЕДВЕДЕВА и Игоря СИМОНЦЕВА с мотивировкой - злоупотребление полномочиями. Производитель долгов Дело о банкротстве ЛГРК тянется с ноября 2003 г. Тогда определением Арбитражного суда Приморского края на предприятии была введена процедура наблюдения на срок 6 месяцев в связи с образовавшейся непогашенной задолженностью перед кредиторами в сумме свыше 190 млн руб. Временным управляющим был утвержден Борис Медведев, который уже через полгода стал управляющим без приставки "временный", потому что долг компании вырос еще на 60 млн руб., из-за чего процедура наблюдения в мае 2004 г. была заменена внешним управлением. Хотя внешнее управление вводилось сроком на полтора года, уже в декабре на ЛГРК было открыто конкурсное производство. Причина - в быстро нарастающих долговых обязательствах компании. К моменту введения конкурсного производства они составили 260,7 млн руб. Конкурсным управляющим был назначен все тот же Б.Медведев. За время конкурсного производства ему удалось практически удвоить задолженность компании. На момент ее продажи она достигла 583,8 млн руб. Долгое дело ЛГРК Итак, в начале 2004 г. ОАО "ЛГРК", основным видом деятельности которого является производство вольфрамового концентрата, было признано банкротом. За полгода до этого, в конце июля 2003-го, на специальной комиссии экономического совета при губернаторе Приморского края рассматривалось финансовое состояние акционерного общества с оценкой возможности финансового оздоровления без возбуждения процедуры банкротства. Комиссия в очередной раз согласилась с предложениями правления компании не поднимать вопрос о банкротстве, но спустя три месяца все же вводится внешнее управление. В комментариях специалистов тогда отмечалось, что это самый благоприятный исход для компании и возможность полного восстановления его за полтора года рентабельной работы. На тот момент это было вполне возможно. Сегодня суть претензий прокуратуры к Медведеву заключаются в злоупотреблении предоставленными ему законом полномочиями, которые он использовал вопреки интересам компании и в целях извлечения выгод для другого рудодобывающего предприятия. Как следует из информации прокуратуры, он заключил заведомо нерентабельные для ОАО "ЛГРК" договоры. Предприятие, в чьих интересах они были заключены, получило за период с 01.04.2004 по 30.06.2006 свыше 205 млн руб. в виде чистой прибыли, тогда как ЛГРК еще более погрязла в долгах. Этим другим предприятием оказалось ОАО "ГМК Дальполиметалл". Борис Медведев заключает с ГМК соглашение, которым фактически передает ей на хранение все имущество ЛГРК. Вознаграждением "Дальполиметалла" за данную услугу стало право использования имущественного комплекса ЛГРК. Более того, ГМК получил и первоочередное право на приобретение у ЛГРК вольфрамового концентрата по "удобной" цене. Этот факт не остается без внимания акционеров и кредиторов компании. Директор челябинского научно-производственного предприятия "ДЕО", в совокупности с рядом акционеров, владеющего 58% акций компании, г-н КОЗАК писал во все инстанции, включая бывшего полномочного представителя президента в ДВФО Константина ПУЛИКОВСКОГО: "Внешний, а далее конкурсный управляющий ОАО "ЛГРК" Борис Медведев не только не обеспечил финансовое оздоровление предприятия, но и допустил с начала 2005 г. увеличение задолженности в размере, превышающем основную задолженность предприятия перед кредиторами на начало введения конкурсного управления". Но попытки признать сделку конкурсного управляющего недействительной оказались безуспешными, договор между конкурсными управляющим и ОАО "ГМК "Дальполиметалл" действует еще год. Более того, когда договор на услуги ГМК "Дальполиметалл" закончился, весной 2006 г. появился новый аналогичный договор, но теперь уже с неким ОАО "Вольфрам", зарегистрированным в Дальнереченске. Схема раскрутки кредиторской задолженности осталась прежней. За торги ответит Симонцев Обращает на себя внимание и не менее интересная организация конкурсных торгов, на которые попали далеко не все претенденты на имущество ЛГРК. 13 мая 2006 г. в Российской газете появилось объявление о проведении конкурсных торгов по продаже единым лотом имущественного комплекса ЛГРК, которые состоятся 13 июня. Предприятие продается, и на его месте появляется ООО "Русский вольфрам". Говорят, что за покупателями стоят крупные финансовые структуры. Во всяком случае, по словам бывшего генерального директора, отстраненного в этом году от управления решением суда за невыплату заработной платы, Валерия РЫКАЛОВА, за почти два года инвесторы вложили в восстановление горного производства почти 600 млн руб. Все это время предпринимались попытки отменить результаты конкурсных торгов, но безуспешно. И только в начале 2008 г. арбитражный суд признал их недействительными. С решением суда прекратились инвестиции, а вместо них на предприятии начались социальные конфликты. Сейчас у прокуратуры есть претензии не только к Борису Медведеву, который был отстранен от должности конкурсного управляющего накануне продажи ЛГРК - 31 мая 2006 г. Тогда на его место был назначен Игорь Симонцев. По версии следствия, преступные действия Симонцева заключались в продаже имущества ЛГРК на конкурсных торгах по заниженной рыночной стоимости - за 104,9 млн руб. В настоящее время уголовное дело по обвинению Медведева и Симонцева направлено в Пожарский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.