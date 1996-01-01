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Пресс-релиз релиз Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю о погранзонах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прошло уже больше года с того момента, как вступил в законную силу приказ ФСБ России № 193 от 17 апреля 2007 года "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края". Согласно ему, пограничная зона в Приморье установлена на территориях, непосредственно прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой. В местах въезда и прохода в погранзону установлены предупреждающие знаки - синие щиты с надписью на русском и английском языках. Проверять документы на право въезда (прохода), нахождения в пограничной зоне уполномочены военнослужащие пограничных органов при выполнении ими служебных обязанностей. В пограничную зону попадают всего 7 населенных пунктов, расположенных вблизи границы. Это поселки Хасан, Лебединое и Цуканово в муниципальном образовании "Хасанский район", село Корфовка в муниципальном образовании "Уссурийский городской округ", поселки Буссе, Марково и Верхнемихайловка в муниципальном образовании "Лесозаводский городской округ". Традиционные места отдыха приморцев и жителей Дальнего Востока - всё морское побережье и пляжи озера Ханка - в пограничную зону не входят. За нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность от вынесения предупреждения до штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Причем пограничным нарядом на месте составляется только протокол об административном правонарушении. Штраф оплачивается через банковские отделения. Гражданам, которые планируют посещение населенных пунктов и территорий, входящих в пограничную зону, и ведение там какой-либо деятельности, необходимо предварительно получить пропуск или разрешение. Он выдается сроком на 1 год. Для оформления такого документа нужно обратиться с заявлением или ходатайством в пограничные органы. В Приморском крае это Пограничное управление во Владивостоке, а также Службы в городах Находка, Дальнереченск, Уссурийск, селе Камень-Рыболов и пгт Посьет. Это также можно сделать, отправив заявление по почте. Кроме того, пропуск может оформить и принимающая сторона. Например, житель пограничной зоны на лиц, которые планируют к нему приехать. Установление пограничной зоны в крае ни в коей мере не направлено на ущемление прав и свобод российских граждан. Данная мера служит исключительно для повышения эффективности деятельности пограничных органов в интересах обеспечения безопасности РФ, противодействия устремлениям террористических и экстремистских организаций по дестабилизации обстановки в приграничных регионах России, незаконной деятельности трансграничных преступных группировок в сфере контрабанды наркотиков, товаров и грузов, нелегальной миграции, расхищения морских биоресурсов. С начала года на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержано уже более 380 нарушителей пограничного режима. Среди них было несколько иностранцев, а также гражданин России, объявленный в федеральный розыск за совершенные преступления. Так что пограничная зона является реальным защитным барьером от криминала.

СПРАВКА:

В Приморье обращаться с заявлениями и ходатайствами об оформлении пропуска в пограничную зону на территории края, а также получить справочную информацию, можно по следующим адресам и телефонам: 690001, г.Владивосток, ул.Светланская, 67, в/ч 2459, тел/факс (4232)22-24-48, e-mail: pogran.zona@mail.ru 692135, Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Советская, 10, в/ч 2488, тел./факс 8-42356-23-7-294 692918, Приморский край, г.Находка, ул.Мичманская, 12, в/ч 2020, тел/факс 8-4236-64-57-07 692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, 129, в/ч 2019, тел/факс 8-4234- 32-46-29 692684, Приморский край, Ханкайский район, п.Камень-Рыболов, ул.Трактовая, 1, в/ч 2097, тел/факс 8-42349-97-9-16 692705, Приморский край, Хасанский район, п.Посьет, ул.Советская, 1, в/ч 2045, тел/факс 8-42331-2-12-96.

Смотрите также :

Карта пограничных зон территории Приморского края

Интервью с начальником Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю генерал-лейтенантом Владимиром Лакизо

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