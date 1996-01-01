Интервью с начальником Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю генерал-лейтенантом Владимиром Лакизо

"Государственная машина" продолжает меняться. Последний пример - структурная, служебно-боевая и кадровая реформа Пограничной службы ФСБ России.

Об особенностях дальневосточного "переходного периода" ДДГ "ЗР" рассказал начальник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю генерал-лейтенант Владимир ЛАКИЗО.

- Владимир Иванович, в вашем ведомстве идет реформа. С недавнего времени пограничные подразделения даже поменяли названия. Изменилась ли суть выполняемых ими задач?

- Действительно, в ходе реформирования Пограничной службы ФСБ России произошли большие преобразования. В том числе и на приморской границе. По территориальному принципу образованы службы. В их состав включены отряды пограничных сторожевых кораблей, пограничного контроля. Поменяли названия пограничные подразделения: заставы стали отделениями, комендатуры - отделами. Но прежде всего изменились приоритеты.

Сегодня главные задачи на границе - это борьба с терроризмом, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, нелегальной миграцией, контрабандой, расхищением природных ресурсов и другой трансграничной преступностью. Поэтому пограничные органы перешли к новым эффективным методам действий, которые более подходят к решению этих задач. Произошло углубление оперативной составляющей и снижение военизированности нашей структуры. Образно говоря, сегодня охрана границы заключается не в том, чтобы "овчарка взяла след" какого-то конкретного нарушителя, а в том, чтобы "взять след", который бы привел к выявлению нелегального канала по переправке через границу контрабанды, оружия, наркотиков или людей и прекращению его функционирования.

- Любая реформа, в первую очередь, затрагивает интересы людей, под нее попадающих, их семей, родных. Как обстоят дела в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю с решением тех же жилищных вопросов, с трудоустройством жен пограничников, других социальных аспектов?

- Забота о людях - одна из основных задач, которую мы стараемся решать, и могу сказать, что достаточно успешно. Человек, защищающий свою страну, вправе рассчитывать на достойные условия жизни. Сегодня мы решаем главную проблему - это обеспечение военнослужащих жильем. К примеру, в прошлом году сдан в эксплуатацию новый 119-квартирный дом во Владивостоке. В этом году начаты проектно-изыскательские работы по строительству жилых домов не только в краевом центре, но и в Находке, в п. Пограничный, а также по реконструкции казарм под жилые дома в Находке, Дальнереченске, Посьете и Камень-Рыболове. Так что в этом вопросе позитив есть. Надеюсь, при таких темпах в ближайшие 5-7 лет жилищный вопрос будет решен.

Надо отметить, что из-за специфики нашей службы большинство молодых офицеров-пограничников служат в подразделениях, которые находятся непосредственно на границе, на значительном удалении от населенных пунктов. Поэтому если в семье пограничника есть дети, то по мере их взросления офицер переводится ближе к населенному пункту - туда, где есть школа. Что касается их жен, то вопрос их трудоустройства командованием решается положительно. Как правило, они принимаются на военную службу.

Кроме того, в перспективе организация охраны границы на отдаленных участках вахтовым методом: солдат определенный срок несет службу на границе, потом сменяется, возвращается к семье, чтобы отдохнуть, и потом снова возвращается в пограничное отделение.

- Насколько улучшилась служебная дисциплина, повысилось качество боевой и служебной подготовки, а с ними можно ли уже говорить о результатах, об отдаче?

- В наших рядах нет случайных людей. Дисциплина в пограничных подразделениях на высоком уровне. Это прежде всего результат кадровой работы по комплектованию пограничных органов "контрактниками". Что в свою очередь положительно отразилось и на результатах оперативно-служебной деятельности пограничного управления.

- Сейчас сезон отпусков, и многие дальневосточники едут в места (в частности, Хасанский район), ранее доступные, но сегодня, сами того не желая, становятся нарушителями пограничного режима. Как избежать конфликтных ситуаций?

- Скажу сразу, никто ничего не выдумывал, а режим погранзон в Приморье установлен, согласно приказу ФСБ России №193 от 17 апреля 2007 г. "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края". Я считаю, что этот приказ - вполне комфортный для жителей и гостей нашего края. Погранзона осталась на сухопутном участке границы, на территориях, непосредственно прилегающих к российским границам с КНР и КНДР. Здесь она необходима, и все это прекрасно понимают. Таким образом, создан дополнительный барьер для нарушителей, где мы имеем право проверять и задерживать всех, кто находится на этой территории без разрешения.

В погранзону входят всего 7 населенных пунктов вблизи линии границы. Это поселки Хасан, Лебединое и Цуканово в Хасанском районе, с. Корфовка в Уссурийском муниципальном образовании, п. Буссе, Марково и Верхнемихайловка под Лесозаводском. В местах въезда и прохода в погранзону установлены предупреждающие знаки - синие щиты с надписью на русском и английском языках.

Гражданам, планирующим свой отдых в пограничной зоне и ведение там какой-либо деятельности, необходимо предварительно получить пропуск или разрешение. Оно выдается на срок до 1 года. За оформлением необходимо обратиться с заявлением или ходатайством в пограничные органы. Это можно сделать как во Владивостоке, так и в крае - в Находке, Уссурийске, Дальнереченске, Посьете, Камень- Рыболове. Можно принести заявление лично, а можно отправить его и по почте. Кроме того, пропуск может оформить и принимающая сторона, например житель пограничной зоны.

Традиционные места отдыха приморцев и жителей Дальнего Востока - все морское побережье и пляжи озера Ханка - в пограничную зону не входят. Так что на сегодняшний день никаких проблем с погранзонами в Приморском крае нет.

- Что все-таки произошло в последнюю минтаевую путину в Охотском море, где, по мнению приморских рыбаков, пограничники буквально охотились именно за их судами? И какова ситуация сегодня?

- Почему в последнее время о задержаниях на морской границе говорится все реже? Потому что из незаконного промысла нами выведена значительная часть браконьерского флота. В прошлом году впервые в судебной практике Приморского края был создан прецедент, когда суд вынес решение о конфискации судна как орудия незаконного промысла. Это задержанное пограничниками за незаконный промысел краба судно "Аляска Трейдер". На сегодняшний день судебными решениями конфисковано уже 6 судов. Они переданы службе судебных приставов, которая их реализует в пользу государства - в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Еще 11 задержанных пограничниками судов стоят у арестпирса в Находке. С начала года за различные нарушения правил промысла нами возбуждено 19 уголовных дел (в 2006 г. - 25, в 2007 г. - 43 уголовных дела).

Это стабилизировало обстановку на морском участке в зоне нашей ответственности. Скажу больше, у нас есть данные, что многие местные браконьеры, "впечатленные" результатами наших действий на море, в последние годы свернули свою деятельность в приморских водах.

Как подтверждение, приведу данные статистики. Если в 2006 г. за незаконный промысел было задержано 81 судно, то в 2007 - уже 68, а с начала этого года - всего 6. Что касается задержания приморских судов в камчатской подзоне, то считаю, что за комментарием лучше обратиться к нашим коллегам из Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России, на участке которого и были задержаны эти суда. Но в целом могу сказать одно: для пограничников принадлежность судна к какому-то конкретному флагу или региону значения не имеет. Важно лишь то, ведется промысел законно или нет. В свою очередь, силы береговой охраны Пограничной службы действуют исключительно в рамках существующего российского законодательства.

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