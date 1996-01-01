Хабаровские сотовые операторы насторожены ростом преступности в области мобильной связи

В последнее время участились случаи мошенничества в области мобильной связи. Зачастую от действий мошенников страдает имидж сотового оператора. Поэтому компании ведут активную борьбу с такими действиями.

С наступлением эры всеобщей мобилизации мало кто сегодня не знает, что такое мобильный телефон и как им пользоваться. Тем более что сотовая связь сейчас куда более доступна, чем, скажем, 10 лет назад. Но, как и прежде, люди не перестали быть доверчивыми. Человеческая сострадательность и доброта, вкупе с незнанием многих нюансов предлагаемых услуг сотовой связи - вот и весь набор для потенциальной жертвы для так называемых мобильных мошенников.

И сколько не трубят хором стройные ряды радиостанций, телеканалов, журналов и газет о том, что участились случаи мошенничества посредством сотового телефона, как выяснилось, многие продолжают оставаться в неведении, имея такой актуальный в последнее время фактор риска, как сотовый телефон, который давно в руках "профессионалов" стал инструментом для обмана. А тем временем способы "отъема денег у населения" становятся все изощреннее. По словам директора хабаровского филиала ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") Ольги Соловьевой, "мобильные технологии растут, технологии мошенников, как ни прискорбно это констатировать, растут тоже".

Наиболее распространенными в нашей стране являются такие виды мошенничества, как "Случай с родственниками". При этом мошенник, прикидываясь родственником, сообщает о случившейся с ним беде и предлагает откупиться. Как правило, звонки делаются с междугороднего телефона, о чем несложно догадаться по первым цифрам номера. Другим способом обмануть доверчивых сограждан является "Ложный приз", когда отправляется сообщение или делается звонок, сообщающий о небывалом выигрыше на одной из популярных радиостанций, для получения которого необходимо с помощью карт оплаты активировать определенную сумму денег на указанный телефон. Достаточно распространен такой вид мошенничества, как "SMS-просьба" - получение сообщения "У меня проблемы, позвони мне … и если номер не отвечает, положи на него столько-то рублей и перезвони". Некоторые абоненты, особенно люди пенсионного возраста, пополняют счет мошенников, думая, что это кто-то из близких.

Стоит отметить кражи мобильных телефонов, которые приобрели массовый характер и превышают в количестве любые другие виды краж. Причина ясна, т.к. благодаря огромному количеству выпуска различных, в том числе и по стоимости, моделей сотовых они стали доступны даже ребенку. Самый распространенный из видов краж - это просьба типа: "Можно позвонить с вашего телефона, у меня села батарейка", после чего мошенник сразу убегает или уезжает на машине соучастника.

По словам представителя ЗАО "Мобиком ДВ" (работает под торговой маркой "Мегафон") Анны Ивашкиной, "оператор различными способами старается обезопасить своих абонентов от наглых посягательств на их собственность". Меры борьбы у "операторов большой тройки" схожи, и все в один голос твердят о том, что нужно делать все возможное для усиления информированности населения о подобных случаях обмана, так как это на данный момент лучший способ борьбы с мошенниками.

Правоохранительные органы в этой сфере почти бессильны, так как количество обращений по данному поводу мизерное. Главной причиной этого является банальное нежелание потерпевших тратить время и силы. Зачастую обманывают на небольшие суммы, до 1000 рублей. При тех обращениях, что случаются, не зафиксировано ни одного случая, когда дело было доведено до суда. Но работа по профилактике и предотвращению преступлений, конечно, тоже ведется. Сами операторы, а именно службы безопасности, действуют посредством обращений клиентов в службы поддержки. Благодаря бдительности клиентов многих случаев мошенничества удалось избежать. По словам директора центра позитивной психотерапии Максима Гончарова, "людьми в момент совершения в отношении них мошенничества движут два чувства: алчность и жалость, на них и играют мошенники".

Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо придерживаться нескольких простых рекомендаций. Если вам делается какое-то заманчивое предложение, не торопитесь соглашаться, дайте себе время подумать. По возможности не давайте ответ по телефону. Лучше перезвоните, предварительно подумав. Убедитесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных, будь то сотрудники правоохранительных органов, радиостанции, оператора сотовой связи, чиновники и прочие лица. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных, полученных посредством телефонного звонка или SMS, в особенности, если инструкции требуют перевода или передачи денежных средств. Не торопитесь давать свой телефон на "1 звонок" незнакомому человеку. Можете остаться без телефона. Стоит напомнить о том, что велика роль и ответственность самих людей в противодействии мошенникам и сохранении бдительности.

Юля ХОЖАТЕЛЕВА.