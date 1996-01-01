Суд запретил кормить кошек

Необычное судебное решение находится на исполнении у судебных приставов Пограничного района Приморского края. Суд обязал жительницу поселка Пограничный не кормить и не содержать кошек в подвале дома и на придомовой территории.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю, инициаторами обращения в суд явились жильцы сразу двух домов, которым стало в тягость жить по-соседству с целой оравой одичавших животных. Кошек, которых с каждым днем во дворе становится все больше, несмотря на возмущение соседей, подкармливает одна из жительниц.

Суд запретил женщине кормить животных во дворе дома и в его подвальном помещении, исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Пограничному району. Поскольку гражданка не торопится исполнять судебное решение, судебным приставом-исполнителем были предприняты меры по привлечению женщины к административной ответственности. Должница была оштрафована дважды - на сумму в 1000 и 2000 рублей.