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Административная комиссия края рассматривает нарушения абонентов КГУП "Примтеплоэнерго", самовольно перешедших на электроотопление
За прошедший месяц за самовольный переход на электроотопление в Дальнегорске оштрафованы на 500 руб. 16 абонентов "Примтеплоэнерго". Еще 45 дальнегорским нарушителям выданы предписания явиться на административную комиссию.
Только процесс этот не остановить. Уже около 4000 дальнегорцев за последние годы, кто с разрешения, а кто и без, перешли на электроотопление, так как тарифы на тепло на приморских северах запредельные: за 2-комнатную квартиру старой планировки надо зимой выложить в месяц 4 тыс. руб. И нельзя сказать, что на электрообогрев перешли только владельцы богатых коттеджей, - преимущественно это рядовые граждане. Та же самая картина и в Кавалерово, где электроэнергетики местной "Электросети" давно запрещают отрезаться от центрального отопления и переключаться на электроотопление: мол, нагрузка сетей не рассчитана на такое увеличение мощностей. Но смельчаки, нарушающие закон, находятся и здесь, рассуждая: а чем мы хуже других? Почему должны в три раза переплачивать за отопление, когда можно платить в разы меньше?..
И в Дальнегорске, несмотря на то что горадминистрация прекратила выдачу разрешений на индивидуальный отказ от централизованного отопления еще в прошлом году, в этом году на альтернативные источники обогрева самовольно перешли еще 174 человека. Главное, чем грозит нарушителям горадминистрация, как сообщила вице-мэр дальнегорской администрации по ЖКХ Наталья ВОЛОДЧЕНКО, что заставит их восстановить в квартирах централизованное отопление. Ну и штрафами грозит. Хотя есть радикальные предложения от энергетиков (филиала "Примтеплоэнерго") даже выселять самовольщиков из квартир. Специалисты дальнегорской "Электросети" давно твердят, что сети могут не выдержать нагрузки, идет разбалансировка тепловых и внутридомовых сетей. Уже были случаи выхода из строя электрооборудования, отключений отдельных домов, подъездов, квартир.
По словам начальника юротдела КГУП "Примтеплоэнерго" Юлии СУВОРОВОЙ, самовольщиков в лучшем случае ждет штраф до 1,5 тыс. руб. согласно ст. 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Нарушение правил пользования жилыми помещениями". Неоплата штрафа в течение 30 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, либо административный арест до 15 суток. Также собственнику квартиры, самовольно переоборудованной, согласно ст. 293 Гражданского кодекса РФ "Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение", может грозить лишение собственности с последующей продажей с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Кстати, не лишне напомнить, что энергетики предлагали в свое время повысить энерготариф сверх социальной нормы, но губернатор воспротивился. Возможно, при повышении энерготарифа желающих отрезаться от централизованного отопления на севере стало бы куда меньше.
Переход на электроотопление отдельных жильцов в многоквартирном доме действительно причиняет существенный вред, так как приводит к снижению температуры в примыкающих помещениях. При переходе на электроотопление многократно возрастает нагрузка на электросети и электропроводку многоквартирных жилых домов. Сейчас эта нагрузка - на грани критической отметки. В любой момент без электричества могут остаться не только отдельные дома, но целые микрорайоны.
Моя знакомая (а среди моих знакомых немало тех, кто давно "отрезался" от центрального отопления в Кавалерово) сейчас вся в раздумьях: то ли безуспешно и долго бегать по инстанциям, добиваясь разрешения на "отрезание", то ли плюнуть и "отрезаться" самовольно, как это сделал ее сосед, просто поставивший в известность "Примтеплоэнерго".
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