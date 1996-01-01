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ФСБ проиграла дело водолазам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Успешный подъем судна "СП-128", когда-то затонувшего в Находке у причала в/ч 2020 Краснознаменного пограничного управления ФСБ, не вызвал большой радости ни у стражей морских рубежей, ни у авторов подводной операции. Наоборот, они крепко поспорили. Причины конфликта исследовал Арбитражный суд Приморского края.

Иск пограничникам вчинила компания "Дальспецгидрострой", поднявшая судно. Как считает предприятие, КПУ ФСБ задолжало ему за выполненную работу свыше 1,6 млн руб. Эта сумма и была предъявлена к принудительному взысканию. Между тем ответчик не только не признал за собой долга, но и выставил вчерашнему партнеру встречный иск - о взыскании неустойки в размере 1,5 млн руб.

По мнению пограничников, подрядчик не исполнил всего объема работ, предусмотренного госконтрактом. В частности, до настоящего времени в водной среде находятся другие затопленные объекты (бытовой мусор, металлические конструкции весом до 100 кг, кранцы, отбойники, трубы и т. п.), которые наряду с корпусом "СП-128" надлежало достать водолазам.

Арбитражный суд отказал военным в удовлетворении встречного иска, посчитав его необоснованным.

С точки зрения военного ведомства, сокращение размера оплаты связано также с тем, что стоимость услуг плавкрана "Богатырь", задействованного подрядчиком при подъеме судна, составила меньшую по сравнению со сметой сумму. Сэкономил "Дальспецгидрострой" и на подводной электродуговой резке стали. Однако эти доводы были также отклонены судом. В соответствии с действующим законодательством оплата за исполнение работ и услуг по госконтракту осуществляется по цене, установленной контрактом.

Как стало известно, ответчик обратился с жалобой на вынесенное решение в Пятый арбитражный апелляционный суд. Так что спор пока не закончен.

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