В Хабаровском крае высокопоставленные дорожники обвиняются в мошенничестве

По итогам совместной с сопредельными управлениями внутренних дел проверки УВД по Хабаровскому краю целевого использования федеральных средств, выделяемых на строительство автодороги "Амур", возбуждено уголовное дело в отношении руководства Федерального государственного учреждения "Дирекция строительства дорог "Дальний Восток".

Как сообщает пресс-служба Хабаровского края, дело возбуждено по факту мошеннических действий с бюджетными средствами.