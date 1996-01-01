Хабаровск один из самых криминальных в России

По версии журнала "Русский Newsweek", среди городов с населением более 100 тысяч человек Хабаровск занимаем 13е место в "черном списке" наиболее криминализированных городов. В неблагополучные города попали также КомсомольскнаАмуре, Владивосток и Биробиджан. Между тем милицейское начальство пытается заверить, что количество преступлений в Хабаровском крае снижается.

Издатели журнала совместно с экспертами аналитического центра провели исследования, взяв за основу официальные данные Росстата и МВД. Анализ проводился в 156 городах России. Оценивалась криминальная ситуация по средним цифрам за 2002-2006 годы. Под прицел аналитиков попали несколько видов преступлений: против личности (убийства, изнасилования) и против собственности (грабежи, кражи, разбой), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По таким статьям, как изнасилования, разбойные нападения и преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Хабаровск не выделяется. Однако, глядя на результаты исследования, чаще всего у нас приключаются кражи и, к сожалению, убийства. Мы на 6-м и 7-м местах соответственно. К слову, далее в списке по кражам засветился Биробиджан, ему досталось 10-е место, а по убийствам Уссурийск в конце десятки. В рейтинге по грабежам Хабаровск опять же отметился. Радует, что хоть не попал в пятерку. Оставляя за собой Пермь, мы закрываем топ-десятку.

Лидируют в списке город Пермь, Тюмень и Березняки (Пермская область). Пятое место в криминальном рейтинге получил Комсомольск-на-Амуре, на 6-м - соседний Владивосток, 13-е у Хабаровска.

Тем временем на днях начальник УВД по Хабаровскому краю генерал-майор милиции Алексей Лапин попытался успокоить хабаровчан. На пресс-конференции генерал отметил, что в этом полугодии снизилось число преступлений. Если сравнить с прошлым годом, то на 3,9%. Так за первое полугодие этого года зарегистрировано 28681 преступление, в прошлом эта цифра была 29838. Да и по особо тяжким у нас наблюдается снижение (на 15,9%).

"Больше половины всех преступлений - это хищения чужого имущества, - комментирует Алексей Лапин. - Это кражи, грабежи, разбои. Каждое второе преступление совершено ранее судимыми, каждое пятое в состоянии алкогольного опьянения, каждое седьмое - группой лиц. В каждом десятом участником является несовершеннолетний".

Стало меньше особо опасных преступлений - как убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи и разбойные нападения. Согласен Алексей Лапин в том, что почти половину всех преступлений составляют кражи. Их количество остается на одном уровне. А по некоторым видам хищений - например, кражам из квартир - отмечается снижение числа преступлений. В этом свою роль сыграли предпринятые милицией в последние годы меры по увеличению числа охраняемых квартир и иных мест хранения имущества граждан. Всего милиция края охраняет сейчас около 40 тысяч объектов, в том числе 34 тысячи квартир.

Вот что действительно вызывает тревогу, так это то, что подскочили преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. На сегодня таких насчитывается 250 случаев. На 15% выросло и число выявленных хищений и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"Так что призываем горожан и жителей края не проходить равнодушно мимо, - подытожил начальник УВД края. - Не быть сторонними наблюдателями нарушений порядка, участвовать в работе общественных объединений правоохранительной направленности на жилмассивах и в организациях. Навести порядок, а значит, сделать жизнь более безопасной можно только совместными усилиями. Некоторые достигнутые результаты положительной работы еще не повод расслабляться. Милиция края и в дальнейшем будет наращивать усилия по пресечению любых нарушений закона".