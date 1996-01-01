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Хабаровскэнергосбыт отсудил у населения более 3 млн рублей долгов
Юридическим департаментом Хабаровскэнергосбыта ежемесячно в судебные органы власти подается более 1,5 тысячи исковых заявлений для принудительного взыскания задолженности. В ходе рассмотрения заявлений с начала 2008 года судами Хабаровского края в пользу энергокомпании было принято 971 положительное решение о возмещении долга с физических лиц на сумму 3,2 миллиона рублей.
В пресс-службе Хабаровскэнергосбыта - филиала ОАО "ДЭК" сообщили: на сегодняшний день общая сумма долга населения Хабаровского края за уже потребленную, но не оплаченную электрическую энергию составляет более 130,6 миллиона рублей. В случае невыплаты абонентом образовавшейся задолженности за потребленную электроэнергию свыше трех месяцев энергетики вправе применить крайнюю меру. После соответствующего уведомления поставщик услуг вправе прекратить подачу электрической энергии до полной ликвидации задолженности.
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