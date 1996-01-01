Не рубите, мужики!

7 глав городских и сельских поселений Кавалеровского района подписались под обращением к жителям района. В обращении говорится, что в последнее время в администрации поселений, района поступают жалобы от жителей с требованием прекратить уничтожение кедрово-широколиственных лесов в долине реки Устиновка.

В первых двух кварталах этого года, лесорубы, пользуясь неразберихой с реформированием лесного хозяйства, пустили в рубки исключительно ценные лесные массивы. Райадминистрация уже отправила в управление лесного хозяйства соответствующий запрос, ситуацию обсудили и депутаты кавалеровской Думы. Местная газета объявила акцию в защиту пади Грушевой и Долины кедров.

Досье Падь Грушевая - заповедный уголок природы района, полсотни лет в нем не стучали топоры. В 1986 г. решением крайисполкома отнесена к памятникам природы местного значения. А Долина кедров с ее 200-летними деревьями - семенной фонд Кавалеровского лесхоза - внесена в реестр памятников природы, имеющих региональный статус (всего их в крае 214). Рубки главного пользования идут уже на подступах к пади Грушевой и готовятся разрешительные документы для рубок уже в этой пади. Рубки идут сегодня в пади Кедровой, Широкой, на ключе Глубоком. Два шага - до пади Грушевой и Долины кедров.

Сейчас в долине реки Устиновка тысячами вырубаются ценнейшие породы деревьев. Под предлогом рубок ухода уничтожаются лучшие леса района, много лет считавшиеся генетическим фондом края. Именно в этих лесах население собирает орехи, грибы, ягоды. Рубят запрещенный к рубкам орех маньчжурский. В нарушение Лесного кодекса без гласного обсуждения планируется передача в рубку пади Грушевой. Вновь образованный "Ольгинский филиал КГУ "Приморское лесничество" бездействует. Проект организации и развития лесного хозяйства Кавалеровского района давно просрочен. Лесные массивы назначают в рубку и вырубают без проведения экологической экспертизы. Тысячи кубометров ценнейшего дуба вывозятся за пределы района, а жителям не отпускаются даже дрова и отходы для отопления. На это указывают в своем обращении главы 7 поселений. Они обратились также к кавалеровскому мэру Андрею КАЗДОРФУ, председателю Думы района Анатолию ЧИСТЯКОВУ, прокурору района Алексею БАШМАКОВУ с просьбой провести проверку законности вырубки кедрово-широколиственных насаждений в долине реки Устиновка, ключа Широкий, Кедровый и т. д. Учитывая недоверие жителей района к лесным властям, это же обращение подписанты направили в природоохранную прокуратуру Приморья, представителю Президента в ДФО. Главы поселений надеются, что будет произведена проверка соответствия вырубаемых площадей действующим правилам рубок. Жителей просили обращаться в администрации поселений для дальнейшего направления их заявлений в правоохранительные органы, прокуратуру и СМИ.

С другой стороны, под письмом-протестом кавалеровцев против незаконных рубок заповедных лесов района уже подписалось более 200 человек. И подписи продолжают поступать. Письмо в защиту Грушевой пади написали и члены общественной организации охотников и рыболовов "Багира": "Кедровники вырублены настолько, что для их восстановления потребуется 300 лет!" Охотники считают, что после реорганизации Кавалеровского лесхоза и присоединения его к Ольгинскому филиалу "Приморского лесничества" защищать интересы жителей района в этом ведомстве стало некому.

В ближайшее время сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями будет произведена проверка в Кавалеровском районе. Кстати, как сообщила пресс-служба УВД Приморья, в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД для получения от населения информации о незаконных лесозаготовках начал работу телефон доверия: (4232) 40-10-00. Можно пожаловаться правоохранителям на действия лесных браконьеров. И меры будут приняты.