Осторожно: погранзоны!

В разгаре пляжный сезон. В связи с этим пограничное управление ФСБ РФ еще раз напоминает жителям, что год назад вступил в силу приказ ФСБ "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края".

Приказ определил границы пограничной зоны в крае: это территория, примыкающая к государственной границе РФ с КНР и Северной Кореей. По информации пограничного управления, за 5 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число лиц, нарушивших правила пограничного режима на территории края, увеличилось на 40% и составило свыше 300 человек. Главным образом, это жители Владивостока, Уссурийска, Артема, Пожарского и Спасского районов. Причина нарушений - незнание требований пограничного режима.

А важно знать, что в местах въезда и прохода в погранзону есть предупреждающие знаки - синие щиты с надписью на русском и английском языках. Проверять документы на право въезда или прохода уполномочены военнослужащие пограничных органов. Правила также устанавливают ряд ограничений свободы туристов в пограничных зонах. Им запрещено стрелять в сторону сопредельного государства. Нельзя без разрешения начальника пограничного управления ФСБ РФ фотографировать или снимать на видео пограничные наряды, пограничные знаки и т.д. Запрещено разговаривать с гражданами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо предметы, подавать сигналы.

За нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность от вынесения предупреждения до штрафа. Штраф оплачивается через банк. Гражданам, планирующим посещение территорий, входящих в погранзону, необходимо предварительно получить пропуск или разрешение, для чего надо обратиться с заявлением в пограничные органы. В погранзоны попадают в крае 7 населенных пунктов вблизи границы: п. Хасан, Лебединое и Цуканово в Хасанском районе, с. Корфовка в Уссурийском ГО, п. Буссе, Марково и Верхнемихайловка в Лесозаводском ГО. Традиционные места отдыха - все морское побережье и пляжи озера Ханка в погранзону не входят.