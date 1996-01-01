Наркотики не пройдут

Дальневосточные таможенники задержали крупную партию наркотических средств - 900 таблеток, содержащих наркотическое вещество МДМА, более известное как "экстази". Запрещенный к ввозу на российскую таможенную территорию товар был обнаружен сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни в двух почтовых отправлениях международной службы экспресс-доставки DHL.

Данное задержание стало результатом хорошо спланированной международной операции "контролируемая поставка". Помимо российских таможенников в ней участвовали сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю и представители Таможенной службы Республики Корея.

Эта партия наркотиков, направлявшаяся в Россию из Гонконга транзитом через Республику Корею, была обнаружена южнокорейскими таможенниками, которые обратились к руководству Дальневосточной оперативной таможни с предложением о проведении контролируемой поставки с целью выявления нелегального канала поставки запрещенных наркотических средств.

В результате слаженных действий российских таможенников, их южнокорейских коллег и дальневосточных контрразведчиков были выявлены и задержаны получатели посылок. В ходе проведенных допросов этих лиц был установлен организатор этого преступления, который в настоящее время уже задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК РФ "Контрабанда".

Российские и южнокорейские таможенники дали высокую оценку итогам проведенной операции контролируемой поставки, оказавшейся первой за все время сотрудничества таможенных ведомств двух стран, и приняли решение об усилении дальнейшего взаимодействия и постоянном информационном обмене.