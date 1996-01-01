Силовики крадут у государства 30% выделяемых им денег

600 офицеров силовых структур России осуждены за различные преступления в 2007 г. Среди них 224 старших офицера, из которых 180 полковников и 16 генералов.

Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Александр КАНЬШИН. По его словам, уровень коррупции в силовых структурах остается стабильно высоким. Особое внимание он обратил на так называемую структуру "откатов" и "посреднических услуг", из-за которых государство ежегодно теряет до 30% расходов на силовые структуры. Кроме того, коррупция в силовых структурах выражается и широко практикуется в мздоимстве, когда должностные лица получают деньги за распределение квартир, мест в детских садах, за продвижение по службе, отметил председатель комиссии.