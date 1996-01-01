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Один дома не воин

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По стране стремительно распространяется новый тип мошенничества.Например, дождавшись, когда взрослые уходят на работу, злоумышленники, представившись сотрудниками милиции, пугают малышей нападением на квартиру и призывают отдать все ценное им на хранение. Таких преступлений становится больше именно во время каникул.

Кража по звонку

Шестилетнего ребенка оставили дома одного. Неожиданно в квартире раздался звонок. Незнакомец "по секрету" рассказал детсадовцу: очень скоро сюда явятся грабители. Чтобы злоумышленнику ничего не досталось, собеседник посоветовал не класть трубку, собрать все имеющиеся ценные вещи в мешок и выбросить из окна. "Я ваш участковый, - сказал мужчина. - Ценности я подберу, а потом приглашу твоих родителей в отделение и все им передам".

Послушный мальчик быстро сориентировался и собрал в пакет наиболее дорогие вещи - DVD-диски с самыми любимыми мультфильмами. "Твои родители не обрадуются, что ты спас только свои мультики, - отчитал малыша телефонный незнакомец. - А золотые украшения у твоей мамы есть?" Мальчик быстро побросал в пакет колечки и сережки и швырнул его из форточки вниз. Напоследок он получил указание куда-нибудь спрятаться, пока не пришли воры. Мама обнаружила сына в шифоньере. Он гордо поведал ей о том, что поступил "как большой"?

Практически идентичный случай произошел в Златоусте Челябинской области. Правда, школьница спасала не ценности от грабителей, а родителей - от тюрьмы. Пятикласснице домой позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что родителей забрали в милицию за серьезное правонарушение. "Маму и папу нужно выручать", - сказал незнакомец. Он велел девочке собрать все ценности и передать молодому человеку, ждущему под дверью. От шока школьница даже не запомнила его лицо. Вернувшиеся домой после работы родители обнаружили, что за их "спасение" были отданы мамины украшения, денежная заначка и DVD-плеер.

Доверчивые дети

Взрослые давят малыша авторитетом, мол, неужели ты сомневаешься во мне? Ребенку неловко сказать это незнакомцу, и он предпочитает сделать все, как ему велели. Тем более если школьника запугивают тем, что маме и папе очень плохо, торопят его. Особенно легко обмануть ребенка человеку в форме милиционера. Так, в Ставрополе 17-летний подросток, прикрываясь самодельной милицейской "корочкой", находил одиноко идущих школьников с мобильными телефонами. Молодой человек уверял детей, что их сотовый находится в розыске, и забирал аппараты у законных владельцев. Похожим образом обирали детей в Перми.

Число подобных заявлений растет. И дело не только в том, что на дворе каникулы и дети предоставлены сами себе. "Такие схемы действуют, потому что дети не чувствуют себя достаточно защищенными в одиночестве, - рассказал "НИ" психолог Дмитрий СИНАРЕВ. - Родители зачастую надеются на сигнализацию, забывая о человеческом факторе - доверчивом малыше".

Эксперты сходятся в одном: современные родители стали более беспечными, чем несколько лет назад. Необходимо вспомнить полузабытые правила безопасности. Они просты: с незнакомцами не говорить, дверь никому не открывать и обо всех подозрительных моментах сообщать маме с папой. Ребенок, остающийся один дома, должен знать рабочие и мобильные телефоны родителей, бабушек-дедушек и соседей.

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