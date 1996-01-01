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Металлисты все тащат и тащат…

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Три года тому назад администрация Владивостока пошла на смелый эксперимент, объявив денежное вознаграждение любому гражданину в размере 10 тысяч рублей, если он предоставит в соответствующие органы достоверную информацию о похитителях металлических канализационных люков и ливневых решеток.

С тех пор почему-то не довелось услышать о том, что кто-либо получил такое вознаграждение. То ли награда оказалась мала, то ли славное дело не пошло по иным причинам - не суть... Воровали и воровать будут. Беспокоит другое - по причине отсутствия люков и решеток калечатся и убиваются насмерть горожане, разбиваются дорогие машины.

Проблема и тогда, и сегодня стоит остро: ежесуточно в городе воруют 3-8 чугунных изделий. Бывали случаи, когда похитители "раздевали" целые улицы, унося за ночь десятки "чугунин". Конечно, в таком случае вряд ли это дело рук бомжа-одиночки, которому нужны средства на бутылку водки и немного закуски, это дело команды единомышленников.

Украв люк или решетку стоимостью 2-3 тысячи рублей, одиночка или команда может заработать всего сотню-две рублей, сдав изделия в металлолом. Впрочем, сдавать их стало проблемно, потому что пункты металлоприема все-таки попадают в поле зрения милиции, и, конечно, могут быть нажиты неприятности.

Однако есть частные застройщики, стремящиеся к экономии, среди которых находятся и такие, которые не брезгуют приобрести с выгодой для себя ворованное имущество города, коммунальных и пр. предприятий.

Напомним, что несколько лет назад город начал применять т.н. антивандальные люки. Однако перелома в борьбе с похитителями пока не произошло. Замена идет пока медленно, и множество люков остается открытыми. Некоторые, правда накрываются нестандартными металлическими или железобетонными "блинами", другие - обломками железобетонных изделий, на которые вряд ли кто-то покусится. А вот антивандальных решеток пока не изобрели, и их уносят без особых проблем.

Есть и другие металлические вещи, которые интересуют заготовителей металла - это системы отопления в местах общего пользования, которые демонтируют, воспользовавшись отключением тепла, перила лестниц на крутых склонах сопок, гаражные ворота, строительные леса и пр.

Как-то поздно, ожидая автобус на пл. Семеновской, обратил внимание на двух изрядно захмелевших дядек. Одного из них вдруг посетило озарение. Подойдя к дорожному знаку, установленному на врытой глубоко в землю трубе, он обратился к товарищу: "А что, это же тоже метал! Возьмем с собой?" И схватившись, попытался вытащить. Однако труба не поддалась. Правда, товарищ помогать не стал и посоветовал не связываться с рискованным делом, потому что иногда и милиция не спит. Первый разочарованно похлопал трубу ладошкой и попрощался: "Ладно, знак, пока живи!"

Интересен еще один аспект этого дела. Как-то проскальзывала информация, что только на люках, которые постоянно воруют, Владивосток ежегодно теряет около $100 тыс. А вот на какие суммы штрафуют воришек - это какая-то тайна. Вряд ли это покрывает ущерб. Вероятно, они вообще не попадаются, потому что есть более выгодные преступления, на которые милиционеры нацелены в первую очередь. Правда, был как-то описан случай, что поймали в Первомайском районе негодяя, тащившего решетку ливневки. Однако как его наказали - история умалчивает.

Легкость наказания или же его полное отсутствие - залог того, что город и впредь будет успешно обворовываться матерыми "металлистами".

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