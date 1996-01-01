Незаконные постройки вывозят на арестплощадку

Властями Владивостока принято решение о демонтаже более чем 400 объектов потребительского рынка на территории города. Как сообщил заместитель начальника отдела по муниципальному земельному контролю и подготовке разрешительной документации управления муниципального имущества градостроительства и архитектуры (УМИГА) города Виктор ТАРАБАРИН, владельцы сносимых объектов либо не имеют, либо не продлили договор на аренду земли.