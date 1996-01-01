Вневедомственный развод

За последние 5 лет некогда монолитная служба вневедомственной охраны (УВО) МВД пережила две кардинальные встряски. Вследствие чего, о былом финансовом благополучии структуры, ее передовом боевом потенциале, по сравнению с другими подразделениями органов внутренних дел, говорить не приходится. Так считают ветераны службы, отдавшие, если не жизнь, то большую ее часть делу охраны имущества граждан.

Ветераны ОВО УВД Приморского края еще помнят времена, когда за собственные средства "контора" покупала квартиры. Были времена, когда частные охранные предприятия по своему материально-техническому потенциалу нервно курили в сторонке, даже не помышляя о мало-мальской конкуренции, а один боец ОВО стоил трех "ветеранов" охранных агентств.

Штатно-административные пертурбации последних лет, о которых пойдет речь ниже, дорого стоили УВО УВД Приморского края. Если взглянуть на цифры, то увидишь, как, начиная с 2002 г., УВО стремительно теряет своих клиентов.

Досье За шесть лет под различное охранное обеспечение из ОВО УВД ушли около 6 тыс. абонентов - число сократилось с 24,7 тыс. до 18,9 тыс. только по объектам (квартирам) физлиц. При этом стоимость охраны увеличилась в 2-3 раза.

Одно остается неизменным: как и прежде Вневедомственная охрана - самое эффективное оружие правоохранительной системы в борьбе с уличной преступностью.

Свечной заводик

Первый удар по вневедомственной охране был нанесен 1 июля 2002 г., когда был принят Налоговый кодекс РФ, в одночасье превративший ОВО из субъекта милицейского в субъект хозяйствующий, со всеми вытекающим: налогами, НДС, бухучетом и т.д.

Вторая встряска, как следствие первой, уже внутриведомственная, произошла в 2005 г., когда единое управление было поделено на две части. На "коммерческую структуру" в лице филиала Государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Охрана" МВД, занимающаяся установкой, обслуживанием и взиманием платы с абонентов и на непосредственно УВО МВД, которому остались функции силового обеспечения охранной деятельности.

Для чего это было сделано - об этом до сих пор ходят самые противоречивые мнения. По официальной версии, смысл реформы - пресловутое вступление в ВТО, где одним из требований является отсутствие в силовых структурах, какой бы то ни было коммерции.

Люди, знающие вневедомственную кухню изнутри, считают, что такое разделение было сделано в угоду частному охранному бизнесу и коррумпированным милицейским чиновникам высокого ранга. Дескать, рынок охранных структур в России настолько лакомый кусок, что монополия УВО здесь как кость в горле! А если учесть, что большинством ЧОПов (частных охранных предприятий) руководят выходцы из силовых структур, знавшие сильные и слабые стороны прежней работы, то в 2006 г. они получили, можно сказать, "свечной заводик" к выходу на заслуженный отдых.

Пока вневедомственная охрана перестраивает свои ряды, а две некогда единые структуры ищут точки соприкосновения и полируют взаимодействие, роль и вес ЧОПов на рынке охранных услуг только возрастает.

Соколиная охота

Кто от такого размежевания больше выиграл, приморские "овошники" говорить не любят, многозначительно тыкая пальцем в небо. Однако стоит отметить, что в отличие от западных регионов страны, "развод" в приморском ОВО прошел более-менее цивилизовано и с наименьшими потерями для обеих сторон. ОВО УВД края удалось удержать сотрудников и сохранить профессиональный костяк, а новообразованный филиал ФГУП "Охрана" с места в карьер занялся подготовкой перехода всей централизованной охраны и интегрированию ее в общефедеральную систему передачи информации "Сокол".

Досье Передача извещений "Сокол" - система нового поколения, предназначенная для сбора информации с объектов, оборудованных охранной и пожарной сигнализациями, и передачи информации о состоянии охраняемых объектов на автоматизированное рабочее место операторов пульта управления пунктов централизованной охраны (ПЦО).

Система использует автоматическую тактику взятия/снятия объектов, обеспечивает высокую информативность, постоянный контроль канала между объектами и ПЦО. Ее отличительной особенностью является то, что объектовое оборудование имеет возможность передачи данных на ПЦО не только по средствам телефонных абонентских линий, GSM и радио каналам, но и по каналам Интернет.

По заверению директора филиала ФГУП "Охрана" по Приморскому краю г. Владивостока Сергея БОГАЧЕВА, сегодня идет тестирование системы, а полностью она заработает в октябре этого года.

По словам Сергея Александровича, отличие "Сокола" и главное его преимущество от тех систем, что могла предложить вневедомственная охрана раньше, заключаются в том, что работает она в масштабе страны. Проще говоря, включение "приморского пульта" в эту систему позволяет вести наблюдение из московского офиса за квартирой где-нибудь в Первомайском районе Владивостока, и наоборот. Уже 40 регионов подключились к системе, а Приморье будет вторым регионом ДФО, после Хабаровского края, кто интегрируется в эту систему.

Стоять, бояться!

Руководители ОВО УВД края любят подчеркивать, что главная задача службы - охрана имущества граждан и организаций, тем не менее, милицейских функций с них никто не снимал. Как и пять, и двадцать назад, сегодня ночью города и поселки остаются под прикрытием экипажей ОВО и ГИБДД. Еженощно на дежурство выходят 50 подвижных патрулей, из которых 18 "прикрывают" Владивосток.

Как следствие - половина раскрываемых преступлений в Приморском крае - прямая или косвенная заслуга вневедомственной охраны. Только за первое полугодие 2008 г. сотрудниками ОВО УВД Приморского края выявлено, предотвращено и пресечено 2976 происшествий и преступлений, задержано 3856 лиц, совершивших или подозреваемых в совершение преступлений.

Выходит, что, несмотря на трудности переходного периода, с позиции своих прямых обязанностей по охране имущества вневедомственная охрана хуже работать не стала, а скорее, наоборот. Все та же оперативность - 3-5 минут с момента поступления сигнала в диспетчерскую экипаж у дверей; гарантированное возмещение ущерба; страховка, но главное - за ней стоит государство со своими гарантиями и мощью.