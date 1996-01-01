В конце мая во Владивостоке напротив Дома строительных организаций по ул. Алеутской, 45а, рядом со знаменитой ямой со времен давно почившего Востокинвестбанка, состоялось шоу по вырубке небольшого сквера.

Предварительно его оградили строительным забором - от чужих глаз. Не спрятали. Народ сильно возмутился: "Яму с начала 1990-х не смогли застроить, так еще и деревья порубили! И куда смотрят наши милиция и власть?" И впрямь, куда?

Поскольку дело происходило как раз напротив окон краевого УВД, то милиция не могла закрыть глаза на это безобразие. Выяснилось, что разрешение строить на этом участке у застройщика ООО "Новые технологии строительства Прим" вроде бы имеется, но рубить деревья оно права не дает. В общем, часть деревьев успели спасти.

Что же касается власти, то глава администрации города Игорь ПУШКАРЕВ публично заклеймил позором эту порубку деревьев и, как нам стало известно, вроде бы направил в Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) города предписание, отзывающее разрешение, выданное застройщику 16 мая 2008 г., на производство строительных работ. Против застройщика было решено возбудить уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная порубка). Но всем известно, как с этим у нас "строго" - лишь по каждому седьмому случаю дело доходит до обвинения.

Впрочем, решение о строительстве объектов такого уровня, как заявленный по яме административно-офисный центр, сегодня находится в ведении краевой администрации. И чиновникам разных уровней еще предстоит разобраться между собой, кому же из них достанутся "лавры" победы над застройщиком. Есть предположение, что и на этом этапе яму удалось отстоять для "будущих поколений", которые смогут распорядиться ею более разумно, чем мы.

Если вернуться к истории вопроса, то стоит напомнить, что в начале 1990-х гг. восходящая звезда приморской банковской системы Востокинвестбанк, тесно связанный со строительным бизнесом, решился возвести на месте бывшей тесной автостоянки напротив Дома строительных организаций (ДСО) свое офисное здание.

На начальном этапе дело пошло довольно споро. "Подземстрой-7" под руководством Героя Социалистического Труда Петра ШУГУРОВА впервые в Приморье методом "стена в грунте" впритык к ДСО выполнил котлован под этот объект. Однако затем случилось непредвиденное банкротство Востокинвестбанка. Яма попала в ведение ликвидационной комиссии. В ее планах было продать объект незавершенного строительства хотя бы за пару миллионов долларов. Но желающие получить яму хотели завладеть ее за чисто символические деньги.

Обративший в свое время внимание на яму бывший глава городской администрации Юрий КОПЫЛОВ 23 апреля 1999 г. подписал постановление № 734, которым она изымалась у ликвидкомиссии в пользу города, поскольку оставалась долгое время бесхозной и угрожала физическому разрушению Дома строительных организаций. Кстати, действительно, тогда началось частичное разрушение парадного крыльца ДСО. И уже полтора десятка лет многочисленные фирмы-арендаторы да и чиновники разных управлений краевой администрации, расположенных здесь, пользуются черным ходом здания. Конечно, возмущаются, а ничего поделать не могут.

Между ликвидационной комиссией банка и городом возник спор, в результате которого последний через арбитражный суд доказал-таки свои права. В дальнейшем яма какое-то время передавалась как "переходящее красное знамя" от одного застройщика к другому, попадало в частные руки граждан, по ней было сделано несколько проектов.

Строительная компания Петра Шугурова однажды еще раз возвращалась на стройплощадку и возвела по периметру ямы каркас двухэтажной строительной конструкции с устройством перекрытий. Полностью архитектурный замысел того проекта для граждан так и не открылся, хотя предполагалось, что все ограничится автостоянкой с подземной и наземной частями, это буквально восстановило бы прежний вид этого места. После нескольких месяцев бурной строительной деятельности ворота на бетонном заборе наглухо были закрыты, и затем многие годы строителей в яме уже не видели.

Год назад о планах возведения 13-этажной офисной "свечки" и 3-этажной автостоянки на 150 автомест на участке ямы и сквера заявляло ничем особым неизвестное некоммерческое партнерство "Рада", выкупившее права на застройку в 2002 г. Однако ликвидационной комиссией Востокинвестбанка (жива однако!) было инициировано новое судебное разбирательство, которое закончилось только через четыре года. В феврале 2006 г. "Рада" вроде бы выиграла, но о ее причастности к новому этапу истории ямы нам ничего доподлинно пока неизвестно.

То есть опыт судебных процессов есть, и если его использовать в полной мере, то еще четыре года судебной тяжбы, связанной с правами на яму, на строительство в этом месте и пр., гарантированы.

В связи с ситуацией хотелось бы получить информацию из первых рук - от застройщика. Однако ООО "НТС Прим" в "списках не значится". А ООО "Новые технологии строительства", откуда, скорее всего, "растут ноги" вышеназванного юрлица, недавно переехало, то ли улучшая свои условия работы, то ли "заметая следы". Стоит отметить, что в списке лицензированных на строительство организаций по Приморскому краю "НТС Прим" нет, а это значит, что инициаторам рубки возможно грозит еще одна статья УК РФ - 171-я.

Известно, что сегодня готовность объекта "Яма по ул. Алеутской, 47" оценивается удивительно скромно - всего 3,2%. По этому поводу она просится в Книгу рекордов города - трудно найти еще столь яркий пример офисного долгостроя во Владивостоке. Хотя, наверное, такая нездоровая планида вообще присуща строящимся в городе банковским зданиям. Напомним, что долгие годы недостроенным напротив ямы Востокинвестбанка стоит офисное здание Сбербанка, а на сопке Тигровой - здание бывшего Дальрыббанка.