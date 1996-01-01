Огненная тенденция

Даже когда во Владивостоке на ул. Воропаева с разницей в час загорелись центр по продаже водной техники и находящийся в двух шагах шинный склад, в приморском управлении МЧС, например, это посчитали чистой случайностью и географическим совпадением.

Сами спасатели в лице начальника пресс-службы приморского Управления МЧС вообще дистанцировались от проведения каких бы то ни было аналогий, пояснив, что их дело "тушить и спасать!"

Что до дознания и следствия УВД, то к ним обращаться по поводу серии пожаров торговых центров (ТЦ) пока еще рано. Ни по одному из них еще не готовы заключения экспертиз, следовательно, вопрос о возбуждение дел и начале расследования поднимать еще рано.

Отслеживая хронологию пожаров за последний месяц, нельзя не обратить внимания на одну закономерность. Все они происходили в выходные дни или в ночь на понедельник. Если искать злой умысел, то с точки зрения психологии время выбрано весьма удачно. Внимание не только простых граждан, но и охраны торговых центров, сотрудников и прочих должностных лиц притуплено. Тем более что большинство возгораний происходило в ночное время или под утро.

…В субботу 14 июня, приблизительно около восьми часов вечера на проспекте 100-летия полыхнул торговый центр "Владхлеба", более известный как "Три пальмы". Официальная версия - короткое замыкание. Очевидцы из числа посетителей рассказывали, что в день возгорания в "пальмах" заработала только что установленная новая печь для приготовления мясных полуфабрикатов.

Однако другая версия "от очевидцев" опровергает данное утверждение, намекая на то, что имеет место самоподжог, после чего вместо двухэтажного строения на этом месте взметнется ввысь очередная "стеклобетонка".

Пока официальные власти не торопятся озвучивать причины пожара в "пальмах", ссылаясь на продолжающееся расследование.

Пожар на последнем этаже дома на пр-те Острякова, 8, произошел в среду и вроде как не вписывается в общую пожарную версию "выходного дня". По словам очевидцев, здесь имела место банальная халатность при строительстве, что, кстати, подтверждают пожарные. "Неправильный" окурок, проводка или проведение сварочных работ привели к возгоранию.

Печальный опыт, когда попавшая на китайский алюкобонд искра от электрода приводила к пожару, к сожалению, имеется. Достаточно вспомнить прошлогоднее полыхание "Атлантиса" в центре Владивостока.

Но и здесь немало скептиков, считающих утренний пожар на Острякова далеко неслучайным. "Как, что и от кого могло загореться, когда рабочий день еще не начался, и строители только поднимались на крышу?" - спрашивают себя жители близлежащих домов. С другой стороны, ТЦ "Бачурин" полыхнул именно с крыши, а не с подвала.

Ответив на эти вопросы, можно уже будет говорить о системности всех остальных возгораний.

Следующий пожар был прогнозируемым и официально одобренным. 19 июня загорелся "Клевер Хаус" - ТЦ на Семеновской площади. Здесь огнеборцы отрепетировали тушение пожаров в крупных торговых центрах города. Эти учения были 12-ми за месяц, а следующие после отработки "Клевера" должны были пройти в июле.

Не прошло и 10 дней, как все свое мастерство пожарным пришлось показывать на практике.

В ночь на воскресенье, 29 июня, охранник торгового центра "Бачурин" сообщил о возгорании. К тому времени, когда приехали пожарные, огонь полыхал на площади около 2 тыс. кв. м. Пожару тут же была присвоена категория повышенной сложности, а к тушению огня приступили сразу 18 пожарных расчетов. Только к 8 утра огонь удалось локализовать, а окончательно потушить пожар смогли к полудню.

Китайские торговцы, а именно они в массе своей арендовали верхние этажи "Бачурина" понесли многомиллионные убытки. И не только в виде сгоревшего и испорченного водой товара. Они потеряли все деньги, припрятываемые в своих "бутиках". Не доверяя банкам и опасаясь своих соотечественников из "триад", они не носили деньги дальше своих прилавков и карманных сейфов.

По предварительной версии, причиной пожара стала, скорее всего, "неисправность электропроводки", при этом версию поджога исключили сразу.

Сведущие люди, кстати, удивляются такой версии. Им невдомек, как могла загореться проводка в современном здании, где вся "электрика" должна контролироваться защитными устройствами - типа автоматических выключателей (реле), срабатывающими при перегрузке?

Если бы их не было, то в первую очередь прикрыл бы этот центр сам Госпожнадзор! Как это было, к примеру, с ТЦ "Некрасовский" на одноименной улице, закрытым еще в прошлом году. И все оттого, что там до сих пор не решены вопросы противопожарной безопасности!

Есть и субъективные моменты, указывающие на криминальный характер возгорания. В противном случае продавцы рынка, расположенного на противоположном конце города, не твердили бы в унисон, что (цитируем): "Бачурин" спалили специально! А все пожары не что иное как попытки передела сфер влияния и подчинения себе самых лакомых торговых мест!"

Если учесть, что "Бачурин" - действительно один из самых "сладких" ТЦ в городе, чему в немалой степени способствует его местонахождение на перекрестке всего "спального" Владивостока, то нет дыма без огня.

И теперь - последний из летних пожаров - возгорание в ночь с воскресенья на понедельник 7 июля в ТЦ "Мебельград". Выгорели 1000 метров торговых площадей первого этажа, никто не пострадал. На сегодняшний день основной версией возгорания в "Мебельграде" на ул. Фадеева рассматривается поджог. Что кулуарно не отрицают и сами пожарные. Правда, оговариваются, ссылаясь на "последнее слово" пожарно-технической экспертизы.

Из всего вышесказанного можно сделать предварительный вывод. Госпожнадзору надо поторопиться с экспертизой, а правоохранительным органам задуматься над поиском мотива. При этом взглянуть на проблему как можно шире, включив в расследование и такую специфическую деталь как политико-экономическую заинтересованность не просто лиц, а целых кланов. В противном случае зрелищ Владивостоку гарантировано на много лет вперед: торговых центров у нас немало…