Чернозем на развес

Почти двадцать лет в стране не было надзорной структуры, контролирующей использование земель сельхозназначения. За это время от нецелевого, а зачастую просто варварского, использования в негодность пришло огромное количество гектаров. Первые результаты работы созданного в нынешнем году отдела государственно-земельного контроля в структуре Россельхознадзора выявили все существующие виды нарушений, основными из которых оказались использование земель по нецелевому назначению и порча земли.

Из 100 зафиксированных с марта по июль случаев половина относится к серьезным правонарушениям, нанесшим немалый урон государственной собственности. Наибольшее число нарушений зафиксировано в районах, традиционно относящихся к земледельческим. Самая неблагополучная ситуация в Уссурийском, Октябрьском и Ханкайском районах. Именно здесь работают бригады китайских рабочих, использующих пестициды и ядохимикаты китайского производства, не разрешенные в России. Ввозятся они на территорию нашей страны контрабандным способом. Никто не знает их состава и не контролирует количество внесенных препаратов в землю.

Например, в ООО "Владимиро-Петровское" Ханкайского района при проведении плановой проверки был обнаружен факт внесения китайских пестицидов на рисовом поле в количестве 40 кг. Сейчас этот препарат находится на исследовании. Но концентрация яда, убивающего сорняки, зачастую настолько велика, что после его использования целые участки земли на годы превращаются в бурую, безжизненную, без единой травинки пустыню.

Правонарушений, связанных с пребыванием и работой здесь бригад китайских рабочих, немало. Часто эти бригады официально оказываются без принадлежности к какому-нибудь предприятию, а каким-то образом самостоятельно без ведома всех, в том числе и администраций территорий, месяцами работают на земле. Так было и в нашумевшем случае с выращиванием китайцами конопли в бывших теплицах близ села Раковка под Уссурийском.

Но, наверное, наибольший по размаху вред принесли устроенные прямо на полях пленочные теплицы. Целые гектары земли с высаженными культурами весной укрывают пленкой, а с наступлением тепла пленку снимают и тут же на земле бросают. После того как эту землю на следующий год вместе с пленкой распашет трактор, возделывать ее становится бессмысленно.

Вред землям сельхозназначения наносят не только китайские рабочие. Одним из распространенных нарушений начальник отдела земельного контроля Управления Россельхознадзора Юрий ЛАКИЗА назвал снятие варварским способом плодородного слоя почвы и перемещение его в другие места без каких-либо на то разрешительных документов. Попросту говоря, под прикрытием созданных ООО и ЧП в различных местах края активно идет обыкновенная торговля верхним плодородным слоем земли. Известен случай с МУП "Эколог", созданным при артемовской администрации. С участка земли, сданного администрацией в аренду, тяжелой техникой грузился в грузовики чернозем в огромных количествах и развозился по всему краю.

Сегодня органам контроля над использованием земель сельхозназначения приходится работать с многочисленными свалками на полях и различными шиномонтажками, автомобильными стоянками вдоль автотрасс и т.д. Фактов использования земли не по целевому назначению не меньше, чем различных видов ее порчи. Почти половина из них заканчивается административным делопроизводством.