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"Толстовцам" отказано в защите
Жителям домов №№ 38, 40, 44 по ул. Толстого в г. Владивостоке можно только посочувствовать: незнание законов мешает им в полной мере воспользоваться правом на судебную защиту. На днях Арбитражный суд Приморского края отказал ТСЖ "Толстовцы" в удовлетворении требований к администрации города.
Наверное, не только Владивосток стал свидетелем борьбы "толстовцев" с компанией "Аркада", которая собирается возвести элитный дом по соседству. Как считают жители, незаконно, так как предоставленный "Аркаде" под застройку земельный участок налагается на их придомовые территории. Вот только доказать это возмущенные горожане пока не могут. Пожалуй, главная проблема - до сих пор не определены границы участков, составляющих те самые придомовые территории. А без этого говорить о нарушении земельных прав бесполезно.
К чести жителей, они пытались "застолбить" землю. Еще 14 декабря 2006 г. в администрацию Владивостока были поданы соответствующие заявления. Спустя 10 месяцев граждане вновь напомнили чиновникам о себе. А еще через полгода, так и не получив нужных бумаг, обратились в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании бездействия мэрии незаконным и о понуждении властей изготовить проект границ земельных участков придомовых территорий...
Эти требования, вполне возможно, были бы удовлетворены, пойди граждане в суд своевременно. К сожалению, в окружении "толстовцев" не нашлось грамотного юриста, который бы подсказал, что обращаться за судебной защитой надо в установленные законом процессуальные сроки. В данном случае - не позднее 14 апреля 2007 г. А они пошли в суд... 19 мая 2008 г. Больше чем с годовым опозданием!
По нормам АПК, пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. Ко всему добавился еще один юридический "ляп": заявление в суд было подано от имени недавно созданного товарищества собственников жилья "Толстовцы". С точки зрения закона, товарищество никак не может быть стороной в данном споре, ибо в администрацию Владивостока за оформлением придомовых участков обращалось вовсе не оно, а жильцы, которые членами ТСЖ на тот момент не являлись.
При таких обстоятельствах суд отклонил заявление ТСЖ как необоснованное. "Толстовцы", естественно, вправе подать апелляцию. В срок до 27 июля.
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