В Приморском крае пресечена деятельность преступной группы фальшивомонетчиков

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению семи членов организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных рублей (ч. 3 ст. 186 УК РФ).

Как полагает следствие, ранее судимый за совершение имущественных преступлений Сергей ШКЕРДИН в июле 2007 г. вместе со своим знакомым Забитом ГАШИМИ во Владивостоке создали организованную преступную группу с "целью изготовления и сбыта на территории Приморского края поддельных банковских билетов Центрального банка РФ".

Совместно осуществляя руководство организованной преступной группой, они разработали план совершения преступлений и вовлекли в группу Евгения ГОРБУНОВА, Раису ДЗЮБА, Александра ДЮМИНА, Кирилла ЕРМОЛЕНКО и Дмитрия ЧУХЛОМИНА. Кроме того, по данному уголовному делу к уголовной ответственности за сбыт поддельных купюр привлечены Олег ЧУРАШОВ и Александр ЛАПКОВ, которые, "получив от членов преступной группы в счет оплаты товара фальшивые деньги", пытались избавиться от них.

Организованная преступная группа была оснащена оргтехникой и тремя автомобилями. Изготовленные на офисной бумаге с водяными знаками поддельные купюры номиналом 500, 1 000 и 5 000 руб. сбывались членами преступной группы в банях, саунах и торговых точках городов Владивостока, Артема, Октябрьского, Пограничного и Черниговского районов Приморского края.

В июле-августе 2007 г. членами преступной группы было изготовлено фальшивых денежных купюр на общую сумму 300 тыс. руб., в процессе сбыта которых в начале сентября 2007 г. правоохранительными органами были задержаны пятеро членов группы, а 30 октября - Шкердин и Чухломин.

Предварительное расследование по данному уголовному делу производилось следственной частью УВД по Приморскому краю. Уголовное дело будет направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.