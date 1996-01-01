Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае пресечена деятельность преступной группы фальшивомонетчиков
Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению семи членов организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных рублей (ч. 3 ст. 186 УК РФ).
Как полагает следствие, ранее судимый за совершение имущественных преступлений Сергей ШКЕРДИН в июле 2007 г. вместе со своим знакомым Забитом ГАШИМИ во Владивостоке создали организованную преступную группу с "целью изготовления и сбыта на территории Приморского края поддельных банковских билетов Центрального банка РФ".
Совместно осуществляя руководство организованной преступной группой, они разработали план совершения преступлений и вовлекли в группу Евгения ГОРБУНОВА, Раису ДЗЮБА, Александра ДЮМИНА, Кирилла ЕРМОЛЕНКО и Дмитрия ЧУХЛОМИНА. Кроме того, по данному уголовному делу к уголовной ответственности за сбыт поддельных купюр привлечены Олег ЧУРАШОВ и Александр ЛАПКОВ, которые, "получив от членов преступной группы в счет оплаты товара фальшивые деньги", пытались избавиться от них.
Организованная преступная группа была оснащена оргтехникой и тремя автомобилями. Изготовленные на офисной бумаге с водяными знаками поддельные купюры номиналом 500, 1 000 и 5 000 руб. сбывались членами преступной группы в банях, саунах и торговых точках городов Владивостока, Артема, Октябрьского, Пограничного и Черниговского районов Приморского края.
В июле-августе 2007 г. членами преступной группы было изготовлено фальшивых денежных купюр на общую сумму 300 тыс. руб., в процессе сбыта которых в начале сентября 2007 г. правоохранительными органами были задержаны пятеро членов группы, а 30 октября - Шкердин и Чухломин.
Предварительное расследование по данному уголовному делу производилось следственной частью УВД по Приморскому краю. Уголовное дело будет направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- Умер президент США