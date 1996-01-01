Коррупцию пора лечить скальпелем

Судя по всему, многострадальный федеральный закон о борьбе с коррупцией, который пытается "победить" очередной созыв Государственной Думы РФ, может быть принят до конца этого года. Тем не менее приморские депутаты решили не дожидаться своих старших собратьев и разработать свой законопроект.

Это объяснимо. Коррупционные скандалы, которые сотрясали Приморье весь прошлый год, - серьезный аргумент торопиться. Поэтому на прошлой неделе в ставке Главного федерального инспектора по Приморскому краю прошел еще один "антикоррупционный" круглый стол.

На этот раз депутаты ЗАКСа и Думы Владивостока, чиновники обеих администраций, юристы, представители общественных организаций и союзов предпринимателей, СМИ, сотрудники прокуратуры собрались для обсуждения в открытой форме проекта закона о противодействии коррупции в Приморском крае. Ведущим стола был депутат от "Справедливой России" Александр ЕРМОЛАЕВ.

Напомним, что этот документ в виде законодательной инициативы подготовлен прокуратурой Приморского края и, по сути, является сублимацией целого ряда антикоррупционных проектов, принятых в других регионах, коих на сегодняшний день уже 28.

Первыми выступили разработчики проекта, и, по словам постоянного представителя прокурора в ЗАКСе Ирины ВОЛОДИНОЙ, данный закон - "предмет обсуждения из разряда опережающего нормотворчества, так как федеральный закон о противодействии коррупции еще не готов".

Поэтому в проекте, и не только на наш взгляд, нет очень важной "детали", которая и должна была придать вес законопроекту, - привлечение виновных в коррупционных преступлениях к уголовной ответственности. Увы, это в законопроекте, по словам Володиной, "осталось за рамками". Нет в нем ни слова ни о декларировании доходов чиновников и членов их семей, ни о конфискации неправедно нажитого, не говоря уже о конкретных тюремных сроках и поражениях в правах.

Вместо этого проект сдобрен целым рядом теоретических выкладок, по типу тех, которые в недалеком советском прошлом можно было видеть на каждом углу и которые предупреждали строителей коммунизма о вреде курения, пьянства и внебрачных связей. Отсутствие федерального закона и объясняло рыхлость прокурорского законопроекта в том виде, в каком его вынесли на обсуждение. Неувязки в терминологии и такие филологические пассажи, как "может быть", что не приемлемо к определению "закон" ни под каким соусом, - все это предрекало долгий путь 17 статей проекта к закону. Эту мысль и озвучил депутат владивостокской гордумы Леонид ПРЕМИНГЕР, заявив, что проект нуждается в кардинальной доработке, на что его коллеги по ЗАКСу согласились не пускать его дальше первого чтения.

Сгладил начинавшиеся было разгораться страсти депутат ЗАКСа Владимир МАСЛОВСКИЙ, заметив, что любой закон дает определение того или иного действия, но почему в этом проекте не сказано ни слова о первопричинах? "Для начала необходимо разобраться, что порождает это явление, проанализировать. Ведь гораздо эффективнее не бороться с уже существующей болезнью, а предотвращать ее. Ведь большую часть коррупции порождаем мы сами, когда даем взятки должностным лицам, потому что нам так удобнее. Сейчас в законопроекте не звучит, что люди, которые содействуют коррупции, несут за это ответственность. Этот момент упущен", - подвел своеобразную черту заместитель председателя краевого парламента.

Одно хорошо - законопроект вынесен на всеобщее обсуждение, поскольку "болезнь" действительная стала массовой. И нет сомнений, что до конца года закон в России появится. Это непременное условие европейских структур, в которые так спешит интегрироваться Россия. Похоже, поэтому не прошло и двух недель после инаугурации нового президента, как им был подписан соответствующий Указ № 815 "О мерах противодействию коррупции". И сегодня в высоких кабинетах вовсю обсуждают жесткие предложения Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Правда, здесь сомнение высказал профессор Юридического института ДВГУ Виталий НОМОКОНОВ, видевший проект федерального антикоррупционного закона, который, по его мнению, такой же сырой и неопределенный, как и приморский.