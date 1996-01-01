Присяжный призыв

В двух словах суть послания заключается в информировании адресатов о внесении их в предварительные списки присяжных заседателей. Всего таких писем разошлось по краю около 40 тыс. Только во Фрунзенском районе Владивостока в резерв присяжных заседателей были зачислены 1200 граждан.

Отправителями выступали административно-территориальные управления, администрации районных и муниципальных образований.

Звонок в редакцию

Не привыкшие ждать от почтовых ящиков ничего хорошего граждане, получившие эти уведомления, были не только удивлены, но и изрядно напуганы. Чем, кстати, и поделились, позвонив к нам в редакцию.

Конечно, стоило бы попенять территориальным органам исполнительной власти, начавшим кампанию по информированию без должной рекламно-разъяснительной работы, но мы этого делать не будем.

Побывав в одном таком управлении Владивостока, мы смогли убедиться, что кадровых сил и финансовых средств у территорий (это касается не только отдаленных небогатых районов, но и краевого центра), не густо. Поэтому мы возьмем на себя смелость разъяснить суть происходящего.

Как нам объяснили в Управлении судебного департамента Приморского края, никакой необычности в предложении стать присяжным нет. На этот счет есть Федеральный закон №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ", где говорится о численном составе, порядке выбора, назначения и работы граждан страны в качестве присяжных.

Раз в четыре года

Начнем с того, что раз в четыре года составляются два списка кандидатов в присяжные заседатели: основной и запасной. Ответственность за численный состав лежит на высшем исполнительном органе государственной власти в субъекте Федерации, т.е. на администрации Приморского края.

То, что началась массовая рассылка писем с уведомлениями о включении граждан в число кандидатов, говорит о близком окончании срока действия предыдущего списка. В соответствии с законом, председатель суда не позднее чем за три месяца до истечения этого срока вносит на рассмотрение губернатора представление о необходимом для работы суда числе кандидатов.

Во Фрунзенской территориальной управе нам пояснили, что отбор граждан только начался и пройдет еще минимум полгода, пока списки будут утверждены в городской и краевой администрации. После утверждения их постановлением губернатора они будут направлены в Приморский краевой суд. А заработает новый состав присяжных только в начале следующего года.

Что касается принципов отбора, то, по словам пресс-секретаря Приморского краевого суда Сергея ИГНАТЕНКО, удивляться не стоит.

- Согласно статье 5 Федерального Закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ" отбор кандидатов в присяжные происходит путем случайной выборки из списков избирателей, размещенных в информационных ресурсах Государственной автоматизированной системы РФ "Выборы", - пояснил Сергей Васильевич.

Кому закрыта дорога?

Однако из этого не следует, что, достигнув 18-летнего возраста, молодой человек сможет стать присяжным. Требования и ограничения здесь имеются.

Согласно ст. 3 закона присяжными заседателями и кандидатами не могут быть лица, которым на момент составления списка меньше 25 лет, имеющие непогашенную или неснятую судимость. Кроме того, состоящие на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, а также признанные судом недееспособными.

Также закрыта дорога в присяжные подозреваемым или обвиняемым в совершение преступлений, не владеющим языком, на котором ведется следствие, имеющим физические или психологические недостатки, мешающие полноценному участию в судебных процессах.

Письменный самоотвод

Кстати, как пояснили во Фрунзенском административно-территориальном управлении, по состоянию на прошлую среду из оповещенных 1200 человек, около 30 уже сделали самоотвод по разным причинам. В основном это судимость или нахождение в местах лишения свободы близких родственников. Для того чтобы отказ принял законный вид, заявителю необходимо написать соответствующую бумагу с изложением причин.

Интересная деталь: в большинстве стран мира участие в работе суда присяжных в качестве заседателя - добровольно-безвозмездная и почетная гражданская миссия. У нас присяжные заседатели работают отнюдь не "за спасибо". В частности, им выплачивается вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия в судебных заседаниях. Это вознаграждение не может быть меньше среднего заработка присяжного заседателя за тот же период по основному месту работы.

Правда, как признают представители властей, для того чтобы гражданин максимально отдал себя гражданскому долгу, а работа присяжным заседателя является таковым, ко всему прочему необходимо еще и понимание со стороны работодателя.