Сообщи, где торгуют смертью!

Ликвидировать все наркопритоны и закрыть все наркоточки крайне затруднительно. Особенно сейчас, когда во Владивостоке отмечен рост сбыта героина, предположительно поступающего из Афганистана, - с этого начал свой разговор с "ЗР - Диалог" полковник полиции Сергей МЕДВЕДКО, заместитель начальника Управления, начальник следственной службы УФСКН России по Приморскому краю.

Наркомафия бессмертна?

Афганский героин поступает в Приморье через Среднюю Азию и Сибирь. Это только несведущему кажется, что между туманным Владивостоком и жарким Кабулом непреодолимая пропасть в тысячи километров, на самом деле "город нашенский" - всего лишь звено трансконтинентального наркотрафика. И далеко не последнее.

- Наркотик - это товар, а торговля наркотиками - это бизнес, хоть и криминальный. И он существует по законам бизнеса обыкновенного, где все взаимосвязано. Когда там серьезный урожай мака, мы можем прогнозировать всплеск сбыта опия и героина в наших краях. Есть спрос - будет и предложение. И в этом извечная проблема. Сегодня по уровню распространения наркомании наш край лидирует в регионе. Только за шесть месяцев 2008 года органами наркоконтроля Приморского края выявлено свыше 1080 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них свыше 900 преступлений являются тяжкими и особо тяжкими, 757 связаны со сбытом наркотиков. Это очень тревожные сигналы, - говорит Сергей Александрович.

Досье Наркотики в Приморье везут также из Китая. Поднебесная снабжает российских наркоманов "синтетикой", различными БАДами для похудения, в которых содержатся сильнодействующие вещества.

… В 2005 году во Владивостоке, на первом этаже 9-этажки на улице Сельская, 6, наркополицейские "накрыли" квартиру, где эфедрин продавался круглосуточно. Это была одна из самых крупных и старых точек сбыта сильнодействующих наркотических веществ во всем Приморье. Каждый день десятки, если не сотни наркоманов, приходили сюда за вожделенными таблетками. По оценке следствия, суточный оборот эфедринового магазина составлял около 100 тысяч рублей.

В ходе операции, проходившей в два этапа, было изъято около 11 кг эфедрина и задержано 12 человек, причастных к поставкам и сбыту наркотика. В марте и мае этого года состоялись суды над участниками данной группировки. Все они получили от четырех до восьми лет лишения свободы. Причем немаловажную роль в ликвидации наркоточки, а также аналогичных "магазинов" в Уссурийске и Артеме, сыграл "телефон доверия", действующий в Управлении с осени 2003 года.

По словам Сергея Медведко, после разгрома наркоточки на Сельской, 6, в Приморье почти полтора года было очень трудно купить эфедрин.

Лучше вовремя настучать…

…Ежедневно на "телефон доверия" УФСКН России по Приморскому краю поступает до 20 звонков, в большинстве случаев анонимных. Бдительные граждане по вполне понятным причинам не горят желанием раскрывать свои данные. Они лишь сообщают адрес, где, по их мнению либо торгуют наркотой, либо существует наркопритон. Причем люди "сливают" информацию совершенно безвозмездно.

Конечно, при желании можно официально направить заявление в любую правоохранительную структуру. Но зачастую это не совсем удобно и долго: сами знаете, как "шустро" у нас работает почта, а телефон всегда под рукой. Набрал заветный номер 45-45-30 и сигнализируй. Как правило, количество звонков увеличивается во время проведения рекламируемых в СМИ мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией. Не отвыкли, значит, в нашей стране еще от кампанейщины! Так, в июне 2008 года за первую неделю общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" на "телефон доверия" наркополиции поступило аж свыше 200 сообщений! Ой, как неспокойно в такие "критические" дни чувствуют себя наркобароны и их больные клиенты. Того и гляди прихлопнут!

- У нас в дежурной части круглосуточно дежурят офицеры. Если вопрос профилактического характера: к примеру, где можно пролечить ребенка или родственника, они свяжутся с нашим отделом межведомственного взаимодействия. Если информация оперативная и в ней есть признаки состава преступления, то для таких звонков у нас существует оперативная служба. Дежурный свяжется с ее сотрудником, чтобы договориться либо о встрече в нашем здании, либо на нейтральной территории, - чуть-чуть приоткрыл секреты деятельности своей конторы полковник наркополиции Сергей Медведко.

Были случаи, когда граждане использовали "телефон доверия" наркополиции в личных, скажем так, целях. Как-то одного пенсионера соседи сверху допекли ночными гулянками. Он их уже и совестил, и материл, и участковому жаловался, а соседи все одно - гулеванили от заката до рассвета под громкую музыку. И тогда находчивый дедуля "стукнул" на полуночников в наркоконтроль: мол, прошу прикрыть притон.

- А от чего же им еще так радоваться, как не от наркотиков? - искренне возмущался информатор.

Сотрудники наркополиции "достоверную" информацию проверили, но никакого наркопритона по указанному адресу не обнаружили. Зато выяснилось, что дедушке мешали спать большие поклонники пива и напитков покрепче.

Рассказывает Сергей Медведко:

- Иногда люди на нас обижаются: мы вам позвонили, а от вас никакой реакции. Да, наша служба обязана реагировать на все звонки. Но все звонки в обязательном порядке проверяются. Надо помнить, что мы все защищены от любого произвола, в том числе и от произвола недобросовестных сотрудников правоохранительных органов установленными законом процедурами. У нас было несколько случаев, когда люди обращались к нам, некоторые даже официально, мы начинали проверять их информацию, и тут выяснялось, что информаторы - с неустойчивой психикой. Некоторые даже состояли на учете у психиатра. Представьте себе, что кто-то на вас заточил зуб и позвонил нам. После чего мы ни с того ни с сего вламываемся к вам со спецназом! Я хочу особо подчеркнуть: соблюдение установленных законом процедур - это залог безопасности и соблюдения прав каждого гражданина. Процедуры, определенные Уголовно-процессуальным кодексом, распространяются на всех, в том числе и на наркоманов и торговцев наркотиками.

Продал наркотик. В тюрьму!

Досье Начиная с 2008 года, в Приморье органами наркоконтроля из незаконного оборота изъято почти 550 килограммов наркотических, психотропных, ядовитых и сильнодействующих веществ. Из них 420 кг - это непосредственно наркотики. Больше всего в крае изымается марихуаны местного происхождения. Также раскрыто 13 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, 43 - с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, ликвидировано 39 наркопритонов. Примерно треть из них обнаружены благодаря звонкам граждан на "телефон доверия". Только в мае-июне ликвидированы наркопритоны во Владивостоке на улицах Гульбиновича, Амурской, 16, в Арсеньеве на улице Суличевского, в Находке на улице Верхнеморской, в Спасске-Дальнем на улице Красногвардейской, в Уссурийске на улице Бестужева, в селе Хороль на улице Первомайской.

- На днях в суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки, фактически контролировавшей весь сбыт наркотиков опийной группы в районе полуострова Чуркина во Владивостоке, - рассказал полковник Медведко. - На скамье подсудимых - семь человек, им вменяется 53 преступления, из них 46 - в составе ОПГ. Как минимум, по 27 из этих преступлений Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы! Лидер сам не торговал, между ним и сбытчиками суетился курьер, так называемое второе звено. Он занимался доставкой наркотиков и сбором денег, которые вновь запускались в оборот. До поры до времени преступная схема работала как часы. Но, как говорится, сколь веревочке не виться…

Задержание наркоторговцев проводилось одновременно по шести адресам с привлечением сил спецназа. И, слава Богу, обошлось без киношной стрельбы, потому что пальба во время задержания - это недоработка разработчиков операции.

- Когда пять лет назад мы начинали работать, судьи нередко ограничивались условными мерами наказания даже за сбыт. Особенно если по делу проходили женщины. А у нас во Владивостоке до 40% наркоторговцев - это женщины. А у женщин зачастую имеются дети. И судьи, тоже, кстати, женщины, учитывая эти смягчающие факторы, давали им где семь лет, где пять лет, а где и испытательный срок. А через некоторое время мы получали информацию, что эти дамы вновь торгуют наркотиками. Сейчас у судей сознание изменилось. Подавляющие число приговоров по таким делам - это реальное лишение свободы. (По статистике, это более 70% приговоров. В 2007 году было осуждено 289 наркоторговцев, а в 2008 уже 243! - Прим. авт.) Причем наиболее жесткие приговоры зачастую выносятся не во Владивостоке, а в глубинке, где люди живут друг у друга на виду и последствия употребления наркотиков земляками для всех очевидны. Недавно главарю ОПГ, занимающейся сбытом наркотических средств в Дальнегорске, дали 20 лет лишения свободы. Это первый случай за всю историю существования приморского наркоконтроля, когда лидер получил срок по максимуму, - рассказал "ЗР - Диалог" полковник наркополиции Сергей Александрович Медведко.

Всего же в этом году в Приморье возбуждено 1039 уголовных дел, 223 из них направлены в суд, Цифры впечатляющие, но вполне закономерные: преступники должны сидеть в тюрьме!