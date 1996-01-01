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Это вам не Деточкины
Проблема краж и угонов в Приморье стоит в одном ряду с такими масштабными видами преступлений, как оборот наркотиков и уличные грабежи. Поэтому лейтмотивом состоявшейся в УВД Приморского края пресс-конференции по данной проблеме стал поиск ответа на вопрос: "Какой лучший способ защиты машины от угона?".
Четыре года назад у поп-дивы Натальи ВЕТЛИЦКОЙ в Москве был украден дорогой автомобиль. "Бедная овечка" нашей эстрады горевала долго, до тех пор, пока в этом году ее "Лексус" не был найден во Владивостоке.
Два года назад жителей Владивостока и всего Приморского края потряс размах и уровень подготовки воровской банды, оборудовавшей под отстойник и цех по перебивке номеров целый гектар флотских земель на ул. Катерной (район б. Улисс). Сегодня дело этой банды, организатором и идейным вдохновителем которой выступал, кстати, капитан I ранга ТОФ, передано в суд.
Также со дня на день в суде будет слушаться дело "варягов"-угонщиков, принесших на берега Тихого океана такое автоворовское ноу-хау, как угон машин от гаражей во время их прогрева, в то время как их владельцы запирали ворота. И это далеко не полный список успешной работы борцов с автокражами.
ДосьеС начала года на территории Приморского края совершено 1 185 краж и угонов (708 краж и 477 угонов). Треть приходится на Владивосток. Раскрываемость краж составила 15,7%. Сотрудниками отдела по раскрытию краж и угонов УУР УВД Приморского края раскрыты 162 преступления.
Касаясь моделей, мест и времени автокраж и угонов, сотрудники правоохранительных органов не говорят ничего нового. Все традиционно: путем открытого доступа (60%) от домов и мест работы, в основном (более половины) в ночное время. "Лидером", или, если можно так сказать, "хитом сезона" остается "Тойота" - более половины всего угоняемого автотранспорта приходится на этого автопроизводителя. Что касается модели, то на первое место в списке самых часто угоняемых вышла "Хонда Фит", потеснив с воровского пьедестала "Тойота Короллу". С начала года "Фит" 35 раз фигурировал в сводке краж и угонов.
Столь повышенный интерес к этой малолитражке правоохранительные органы объясняют двумя причинами. Во-первых, высокой ликвидностью запасных частей и, во-вторых, легким взломом замков "Фита". Были случаи, говорят оперативники, когда "Фит" вскрывали и заводили простыми ножницами! Но и здесь следует сделать оговорку. Как пояснил начальник отдела по раскрытию краж и угонов автомобилей Сергей ЭДУАРДОВ, под автоворовской пресс попадают только НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ машины.
Интересная деталь. Наверное, впервые, говоря о роли самих автовладельцев, в провоцировании преступников на кражу или угон, сотрудники милиции были более сдержанны.
Если взять предыдущие отчеты о "проделанной работе", то одними из главных причин высокой статистики по кражам и угонам, по мнению правоохранителей, были недостаточное внимание и скупость автовладельцев, бросающих машины где попало и экономящих на противоугонных системах.
Объяснил такую "взвешенную позицию" начальник Управления ГИБДД Валерий КЛОЧКОВ. По его словам, упрекать граждан, бросающих свои машины под окнами домов, сегодня бессмысленно хотя бы потому, что сделать это многие не в состоянии. Например, во Владивостоке при слабо развитой гаражно-кооперативной сети на почти 200-тысячный автопарк приходится едва ли больше 300 автостоянок. Да и те, что есть, в редких случаях соответствуют всем предъявляемым требованиям безопасности. Поэтому что-либо изменить милиция пока не в состоянии, ссылаясь на компетенцию гражданских властных структур.
Помимо трудностей с парковкой, провоцирующих преступников, в очередной раз пришлось выслушать сетование на мягкие российские законы. "У нас за угон злоумышленника отпускают под "подписку", а в Японии тамошний судья российскому гражданину за подобное деяние отмерил 31 год тюрьмы, - посетовал Евгений ВЕЙС. - Бывали случаи, когда мы ловили одного и того же угонщика 5 или 6 раз, а его отпускали!".
К этому можно добавить отсутствие серьезной ответственности за скупку краденого. Или такой пример, косвенно влияющий на раскрытие краж и угонов, как запрет на проверку бизнесменов чаще одного раза в полгода. "А если этот, с позволения сказать, бизнесмен занимается скупкой краденого и реализацией его на рынках?", - задаются вопросом оперативники. Что тогда делать? Сидеть ждать полгода? Так из правоохранителей различных структур выстроится очередь на проверку, которая, если исходить из порядка и правил проведения проверок, может растянуться на века!
Как позитивный момент - начавшаяся в апреле интеграция регистрационной базы ГИБДД Приморского края в общефедеральную административно-розыскную систему, что позволит исключить двойную регистрацию транспортных средств, а также вывести из игры документы (ПТС и СОР) умерших граждан. С начала года регистрационные отделы ГИБДД Приморского края уже выявили 41 случай, когда на одни документы регистрировалось несколько машин, находящихся в розыске.
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