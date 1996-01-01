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Одно убийство и четыре вопроса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе в суд передано дело об убийстве работника путейской части №13 Владивостокского отделения ДВЖД. Суть преступления, совершенного еще в январе 2008 г., до банальности проста.

Бригада путейцев после смены осталась в бытовом помещении отпраздновать день рождения коллеги. Слово за слово, между двумя из них, гр. СУЦКИХ и МОКАШЕНОВЫМ, возникла ссора. До убийства дело не дошло, вмешались собутыльники. Однако на следующий день, еще пребывая в пьяном угаре, ссора продолжилась, которая и вылилась в нанесение побоев путейцу Мокашенову, который от удара кувалдой по голове умер прямо в бытовке.

Рядовое с точки зрения мотива и совершения (пьяная ссора) дело приковывает внимание и заставляет отнестись к нему со всей серьезностью по нескольким причинам.

Во-первых, как могло случиться, что конфликт возник среди работников одной бригады непосредственно на рабочем месте? Во-вторых, как ответственные сотрудники железной дороги, славящейся своей требовательностью не только к профессионализму, но и к морально-психологическим качествам кандидатов, могли проморгать, мягко говоря, несоответствие "облико морале" кандидатскому минимуму железнодорожника? И последнее: железная дорога - это место повышенной опасности, где речь идет о безопасности сотен и тысяч пассажиров ежедневно.

На все вопросы ответит суд, но, как пояснил следователь транспортной прокуратуры Дмитрий ГОРЯЧЕВ, в чьем производстве оно находилось, убийство рабочего стало следствием бесконтрольности со стороны руководства ПЧ. Более того, напрашивается вывод, что пьянки на рабочем месте были системными, а конфликт между убитым железнодорожником и убийцей возник не на ровном месте, а стал следствием отсутствия дисциплины и контроля.

Кроме обвинительного заключения следствие уже направило в адрес руководства Владивостокского отделения представление на вскрытые в ходе следствия и доказанные факты отсутствия должного внимания со стороны должностных лиц к работникам путейских частей.

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