Борьба с незаконными киосками продолжается

Во Владивостоке продолжается борьба с незаконным предпринимательством. Очередным результатом работы городской комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов на территории Владивостока стал демонтаж четырех киосков, расположенных на ул. Фокина, 23а, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе ранее проведенной проверки владельцы и представители объектов не смогли подтвердить законность размещения киосков на пешеходной зоне ул. Фокина. В этой связи им было выдано предписание в установленный срок предоставить в администрацию Владивостока документы, подтверждающие право на присутствие здесь данных торговых точек, либо освободить от них занимаемую площадь. Однако в отведенное для этого время реакции предпринимателей не последовало, в связи с чем было принято решение убрать самовольные объекты.

Демонтированные киоски были вывезены на территорию Владивостокской городской поисково-спасательной службы для хранения. Тем не менее владельцы могут забрать эти конструкции, но только после оплаты штрафа.