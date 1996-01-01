Бесконтрольные и безнаказанные

Есть такое мнение, что застройщики нашу городскую власть во Владивостоке не любят, не слушаются и принципиально не идут в ее кабинеты за разрешениями на строительство, предпочитая отбояриваться от попыток контроля смешными штрафами.

Чтобы пролить свет на эту ситуацию, ответственные за строительство чиновники администрации пригласили представителей СМИ в рейд по стройкам Владивостока.

Непослушная многоэтажка

Недостроенный чуть ли не с советских времен кирпичный дом на ул. Шилкинской с некоторых пор отгородился от внешнего мира забором, за которым снова закипела работа, - сейчас там ведутся внутренние и фасадные работы. Как нам пояснил заместитель начальника департамента муниципального имущества градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Виктор ТАРАБАРИН, ни заказчик строительства ООО "Компания "Дебют", ни генеральный подрядчик ЗАО "Владивостокская строительная компания" не переоформляли разрешение на строительство здания. При этом на телефонные звонки они беспардонно отвечают, что никакой строительной деятельности на объекте не ведется, что он остается законсервированным и какие-либо претензии по данному поводу не имеют почвы. То же самое отвечают и на звонки из прокуратуры.

Как отметил Виктор Тарабарин, названные компании не согласовывали в УМИГА никакой корректировки проекта, при том что даже неспециалисту заметно, что, по крайней мере, два последних этажа надстроены совсем в ином "ключе". Он полагает, что все сводится к тому, что после окончания работ партнеры по строительству соберут документы, что этот дом готов принять новоселов, и тогда начнется "выкручивание городу рук" через суд и прокуратуру, дабы администрация исполнила свой долг и подписала ввод в эксплуатацию.

И таких, как этот, многоэтажных домов, которые строятся без разрешения на строительство, высотой в 10-17 этажей, по городу наберется никак не меньше десятка. Известно, что ранее подконтрольные городскому госархстройнадзору объекты однажды были переданы краевому ГАСН, а первому оставили контроль только за теми, которые высотой до трех этажей и площадью до 1500 кв. метров. То есть на любой стройке, которая не укладывается в эти параметры, городским инспекторам могут дать от ворот поворот, высказав, что они лезут не в свое дело. С другой стороны, "не лезть" тоже никак не получается, потому что городская администрация на то и городская, что должна вникать в то, что творится на городской территории. Ее работники считают, что беда в том, что и застройщики, и строители остаются бесконтрольны исключительно потому, что в этом вопросе не было хорошего взаимодействия между двумя администрациями и прокуратурой.

По 12-этажному дому на Шилкинской городским стройконтролем отправлены акты о нарушениях в краевую администрацию и краевую прокуратуру. Однако уверенности, что там "дадут делу ход", нет. Вроде бы нарушителей требуется нещадно штрафовать. Однако самые суровые штрафы по стройке сегодня не превышают 50 тыс. руб. в месяц, на что застройщик и подрядчик могут тихонько поплевывать - это не те деньги, из-за которых можно бросать объект, ввод которого сулит приличную прибыль. Другое дело, если бы штраф был бы на уровне 500 тыс. или 1 млн руб. Это заставило бы выправить нужные для строительства документы. Однако в городе уже давно укоренилась культура начинать строить, не имея на руках необходимых документов, затем постепенно выправляя нужные бумаги.

По мнению заместителя начальника отдела УМИГА Дениса ВОЛОВИЧЕВА, пожалуй, были бы эффективны аресты строительной техники и самих строителей, которые работают без документов, а на застройщиков неизгладимое впечатление мог бы произвести показательный снос одного-двух самостроев. Однако таких полномочий пока нет. Поэтому приходится наблюдать, фиксировать нарушения и пытаться приостановить стройку до устранения нарушений.

"Независимый" пригород

Строительство, которое бесконтрольно ведется в пригороде, впечатляет не менее. Мы посетили небольшой "пятак" в районе ул. Четвертой, что на выезде из города.

Работники администрации приехали сюда уже в третий раз, оставив прежде полдюжине застройщиков предписания посетить УМИГА с документами на право владения участками и строительство. Лишь один из них смог показать документ о праве на участок, но разрешения на строительство и у него не было. Зато он уже без порубочного билета вырубил мешавшие строительству деревья, возвел фундамент, завез кирпич для кладки - в общем, уже заметно потратился, чтобы "не роптать". И на запрет строительства, пока не будет оформлено разрешение, ответил давлением - подал заявления в милицию и прокуратуру, что ему городская администрация не дает строить на его кровном участке.

И на этот раз попытка найти на малоэтажных стройках ул. Четвертой положенные копии документов на землю и разрешений на строительство не увенчалась успехом. "Хозяин в Москве, а его представитель редко сюда заглядывает", - сказал один из бригадиров. Другие строители тоже ничем порадовать не смогли. Выяснить, законно ли ведется строительство всех этих объектов, не удалось. А рядом, за забором, - уже почти готовые коттеджи, по которым тоже нет никакой ясности.

Понятно, что, проявив настойчивость и вникнув в планы земельного кадастра, чиновники в конце концов все же выяснят, на чьих участках земли растут все эти коттеджи. Хочется написать, что "порок будет наказан", однако уверенности в этом нет. Все на этой улице дышит равнодушием и к власти, и к тем старожилам, которые сегодня жалуются в городскую администрацию на разбитые тяжелой строительной техникой дороги.

Здесь же, в квартале от этой улицы, заглядываем на еще один объект: внушительных размеров 6-этажный каркас вроде бы спортивно-оздоровительного комплекса, хотя принципиально этот "скелет" может легко стать и элитным жилым домом, и гостиницей. Однако паспорта стройки не видно, как и непонятно, кто ее ведет. Бригадир, который радушно, широко улыбаясь, вышел к нам, узнав, что мы - городские чиновники и журналисты, почему-то внезапно потерял дар речи и не смог ответить ни на один вопрос, которые мы посылали ему вдогонку.

Впрочем, известно, что данный объект строится по "липовому" разрешению, и главный разговор с застройщиком еще впереди. Вопрос: кто этот разговор будет вести - краевая администрация, прокуратура или же этим более плотно придется заниматься городской администрации?

Понятно, что администрация города не может оставить без наказания случаи вопиющего пренебрежения законом. Проверки объектов обещают сделать системными, чтобы заставить строителей навести порядок в документах. А там дойдет дело и до качества строительства, безопасности и пр. Впрочем, обо всех серьезных случаях нарушений, связанных со строительством во Владивостоке, можно и сегодня сообщать по телефону (4232) 44-79-46. Администрация надеется, что навести порядок в городе - это дело не только чиновников, но и всех жителей.