Во Владивостоке убит крупный бизнесмен

Во Владивостоке, на улице Мельниковской, был застрелен крупный бизнесмен, занимающийся ж/д перевозками и являющийся руководителем компании "ВладТэу", Алексей ЯКОВЛЕВ, сообщает сайт Vl.ru.

Вечером, когда предприниматель находился рядом со своей машиной, к нему подошел мужчина в черной куртке и бежевых брюках и выстрелил ему в лицо из пистолета.

Сразу после покушения киллер попытался скрыться с места происшествия, но его заметили проходившие неподалеку двое сотрудников милиции, предположительно, наряд ППС. Милиционеры бросились в погоню за преступником, но убийце удалось оторваться от преследования и убежать.

По информации VL.ru, Яковлев неоднократно вступал в серьезные конфликты с некоторыми криминальными группировками Владивостока. На него уже было совершено несколько покушений. По одной из версий, местный криминалитет не раз пытался взять бизнес Яковлева под свой контроль. В 2002 г. предприниматель привлекался в рамках расследования дела по статье "мошенничество", но осужден не был. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.