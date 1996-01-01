В тиши аукционов

За последние несколько недель уголовное дело, возбужденное в отношении крупных представителей приморской власти в прошлом году, месяц назад получило неожиданное продолжение. Неожиданное для приморцев, но подготовленное силовиками.

Имена отсутствующего уже почти год депутата Законодательного собрания Приморского края Юрия СТЕПАНЧЕНКО, и.о. руководителя Росимущества по Приморскому краю, Игоря МЕЩЕРЯКОВА, отпущенного недавно под подписку о невыезде председателя комитета по управлению государственным имуществом администрации Приморского края Владимира КНИЖНИКА и других фигурантов дела связывают с незаконной продажей краевой и федеральной недвижимости.

Дальше больше. Это дело увязывают с вызовом в суд и допросом самого губернатора. Но в чем же конкретно обвиняют фигурантов по делу Мещерякова - Книжника?

Как стало известно "ЗР", Юрия Степанченко, депутата ЗС ПК и фактического собственника ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", и.о. руководителя Росимущества Игоря Мещерякова и некое "неустановленное следствием лицо" следствие обвиняет в организации преступной группы, которая с 2004 г. по 2007 г. осуществила продажу и скупку недвижимости, находящуюся в государственной собственности Приморского края. В состав группы вошли также Владимир Книжник, директор КГУП "Госнедвижимость" Александр СМОЛИН и другие лица. При этом члены ОПГ, как называет следствие группу высокопоставленных чиновников, для реализации своих замыслов использовали государственные ресурсы.

Соблюсти формальности

Схема отчуждения недвижимости выглядела вполне законно. Первичные обвинения в незаконной ее продаже прокуратура быстро сняла. Администрация края вполне имела право продавать свое имущество, минуя фонд имущества - официального продавца. Более того, при этом соблюдались все процедуры, прописанные в законе, оценка, аукцион и даже обременение в виде охранного свидетельства по памятникам архитектуры. Главный вопрос следствия - почему так дешево продавались объекты и почему они были разыграны между одной группой лиц?

Недвижимое имущество Приморского края выводилось из оперативного управления учреждений образования, науки, культуры и спорта Приморского края, которое затем передавалось в хозяйственное ведение КГУП "Госнедвижимость" для продажи по заниженным ценам с аукционов. Затем создавались фирмы, основной задачей которых была организация и проведение аукционов по продаже этой недвижимости, - ООО "Консорциум" и ООО "Дальневосточный региональный центр". При этом систему их работы организовали таким образом, чтобы у арендаторов этой недвижимости и других потенциальных покупателей не было возможности свободного доступа к участию в торгах - публичные объявления об аукционах печатались в малоизвестных и с мизерным тиражом газетах. После процедуры аукциона объекты перепродавались по реальным рыночным ценам. Как правило, в схеме участвовали здания, расположенные в центре Владивостока и его санаторно-курортной зоне.

Для этого еще в июне 2004 г. были зарегистрированы около 10 юридических лиц с уставным капиталом 10 тыс. руб. - их счета были открыты в банке АКБ "Приморье". Именно они должны были стать подставными участниками аукционов.

Информация об объектах недвижимости, переданных в хозяйственное ведение КГУП "Госнедвижимость" и предназначенных для продажи на аукционах, а также об их арендаторах и претендентах на участие в аукционе поступала от Мещерякова, а нужному покупателю - от Смолина. Книжник в свою очередь организовывал передачу объектов краевой собственности из казны Приморского края и оперативного управления бюджетных учреждений и организаций в хозяйственное ведение КГУП "Госнедвижимость".

По написанному сценарию

Рассмотрим схему такой приватизации на примере здания в историческом центре Владивостока по адресу: ул. Фокина, 26а (строения 2, 3, 4). Что интересно, объект, находящийся в собственности Приморского края, даже в прогнозный план приватизации краевой собственности на 2004-2005 гг. не был включен и приватизации не подлежал.

В феврале 2004 г. Мещеряков, являясь вице-губернатором Приморского края и одновременно председателем комитета по управлению государственным имуществом Приморского края, дал указание директору КГУП "Госнедвижимость" Смолину, который, согласно служебной иерархии находился у него в подчинении, произвести оценку рыночной стоимости объекта для дальнейшей его продажи с аукциона. Смолин заключил договор об оценке здания с подставным оценщиком. В итоге 3-этажное здание с мансардой общей площадью 1064, 9 кв. м в центре города оценили в 4 млн 974 тыс. руб. ($163,85 за 1 кв. м по курсу ЦБ РФ на момент оценки).

Далее шла подготовка к инсценировке аукциона. В качестве важного действующего лица выступило ООО "Консорциум". Книжник, тогда только назначенный губернатором Приморья председателем комитета по управлению государственным имуществом администрации Приморского края, используя свое служебное положение "устроил" принятие решения о продаже здания. Издав соответствующее распоряжение, он дал согласие Смолину на реализацию объекта через аукцион по цене не ниже определенной оценщиком.

Смолин заключил с ООО "Консорциум" агентский договор на продажу на открытых торгах в форме аукциона здания по адресу: ул. Фокина, 26а. При этом арендаторы помещений участвовать на торгах не смогли: они просто не знали, что здание продают. Да и откуда им было знать - их никто не предупредил (хотя должны были), а объявление о проведении торгов было опубликовано в газете "Путь к успеху" (вы такую знаете?) с фактическим тиражом от 1000 до 3000 экземпляров.

На этапе заключения договоров задатка с участниками аукциона, по-видимому, Степанченко дал указание принять участие в торгах директору ООО "Роуз" и генеральному директору ООО "Строительная компания "Альянс". Последний, согласно плану, должен был выиграть. Перед проведением торгов представителям аффилированных юрлиц дали инструкции - в какой очередности поднимать карточки участников аукциона для гарантированной победы в аукционе СК "Альянс", а также сообщили о количестве шагов аукциона для минимального увеличения первоначальной цены продажи здания.

Из собственного кармана Откуда у фирм с уставным капиталом 10 тысяч рублей миллионы? Естественно, нет. И Степанченко дал указание финансовому директору своей компании - ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" заключить договоры займа с ООО "Роуз" и ООО "Строительная компания "Альянс", чтобы перечислить на стадии подготовки к аукционам на их расчетные счета суммы задатков из средств "ДВ Стройсвязькомплекса" и полную сумму для оплаты имущества указанному им победителю торгов. В качестве задатков на счет ООО "Консорциум" поступили по 1 млн 210 тыс. руб. за каждого из указанных участников. Примечательно, что, по версии следствия, чтобы скрыть зависимость компаний-игроков, денежные средства в качестве задатка на счет "Консорциума" для участия в аукционе и на счет ООО "Роуз" были внесены наличными физическим лицом в ОАО АКБ "Приморье". При этом миллион наличностью банк не насторожил. В итоге здание продали с молотка за 6 млн 171, 5 тыс. руб. ($217 за 1 кв. м). Эту сумму и прописали в договоре купли-продажи здания по адресу: ул. Фокина, 26а в ноябре 2004 г. После регистрации права собственности на объект СК "Альянса" с арендаторами расторгли договоры аренды, а само здание выставили на продажу через риелторское агентство уже по рыночной цене - $1500 за 1 кв. м. В марте 2006 г. его приобрело ЗАО "Тихооокеанское агентство воздушных сообщений". Основных фигурантов дела следствие обвиняет в совершении мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления. В период с июня 2004 г. по январь 2007 г. члены этой организованной группы приобрели таким образом права собственности на 34 объекта недвижимого имущества, находившегося в государственной собственности Приморского края, на общую сумму 180 млн руб., а также совершили легализацию денежных средств, добытых в результате совершения ими преступлений. Как известно, следственные действия по уголовному делу идут до сих пор. Документы изымаются не только из коттеджей высокопоставленных лиц Приморья. На прошлой неделе важные документы изъяли из банка "Приморье", через который проходили финансовые операции, связанные с отчуждением государственной собственности. По убеждению представителей правоохранительных органов, это дело дойдет до суда в любом случае - чтоб другим не повадно было. А вот разговоры в кулуарах о привлечении в качестве обвиняемого некого "неустановленного следствием лица", участвующего в организации и руководстве чиновничьей ОПГ, пока остаются разговорами. Правда, говорят, что не такое уж оно неустановленное, просто вопрос о его уголовном преследовании - больше политический..