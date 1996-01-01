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Мина как средство воздействия на суд
В понедельник утром в милицию Владивостока поступил звонок от неизвестного о заложенном взрывном устройстве в здании Приморского краевого суда на Фонтанной, 53. В считанные минуты спецслужбы были на месте, оцепили всю прилегающую территорию и начали эвакуацию людей.
В опустевших кабинетах начали работать кинологи и служебные собаки. По состоянию на 11.00 взрывное устройство ни в самом суде, ни в соседних зданиях обнаружено не было.
Сотрудники силовых ведомств непосредственно на месте дружно отказывались от комментариев, но по обрывкам кулуарных разговоров стало известно, что на этот день были назначены слушания по делу кандидата в мэры Дальнегорска ФОТЬЯНОВА, убитого в октябре 2006 г. на пороге своего предвыборного штаба.
Тот, кто стоял за "минированием", своего добились - слушания перенесены на более поздний срок. На момент сдачи номера никаких официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
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