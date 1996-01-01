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Депутат не платил налоги
Девиз российской налоговой службы - "заплати налоги и спи спокойно" - сегодня очень актуален для депутата М. ГАФТКЕВИЧА. Уважаемому народному избраннику сегодня явно не до сна, о чем поведали миру следствие органы. После проведения следственным отделом по г. Лесозаводску Следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю доследственной проверки по факту неисполнения обязанностей налогового агента против г-на Гафткевича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 прим. ч. 1 УК РФ.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Надо отметить, что в силу общественно-политического положения, а именно принадлежности к депутатскому корпусу (ст. 148 УПК) подследственного, от следствия потребовались веские основания для возбуждения дела против депутата. У начальника следственного комитета их было в достатке, после чего делу был дан законный ход.
Кроме того, известно, что мера пресечения для депутата пока не избрана, а санкция по статье обвинения предусматривает либо штраф от 100 до 300 тыс. руб., либо срок заключения до 2 лет, с запретом занимать соответствующие должности в течение определенного времени или без такового.
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