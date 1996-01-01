Убийцы "перегонов" задержаны

Об этом сообщила Аврора РИМСКАЯ, ст. помощник по связям со СМИ Следственного комитета Следственного управления при прокуратуре Приморского края.

Напомним, что в конце прошлого года недалеко от гострассы Хабаровск - Владивосток был обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаными ранами в области шеи и спины, свидетельствующими о насильственной смерти потерпевшего.

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. Уже в ходе следствия была установлена личность погибшего. Им оказался офицер ФСБ России.

В ходе оперативно-розыскной работы следствие установило мотивы и причастных к преступлению лиц, занимавшейся на территории Приморского края нападением на перегонщиков автотранспорта с целью вымогательства.

Преступники, один из которых был вооружен огнестрельным оружием, были задержаны в поезде Биробиджан - Москва в Забайкальском крае, в Чите и Могочах соответственно.

В настоящее время обоим предъявлено обвинение в совершении преступления.