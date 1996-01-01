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Конфликт на минтаевой путине получил продолжение
На общее собрание ассоциации, которое пройдет сегодня, 3 июня, в Москве, приглашены представители всех заинтересованных ведомств.
ДДГ "ЗР" неоднократно поднимала эту тему, освещая все перипетии конфликта. Вкратце напомним, что 15 марта силами Северо-Восточного погрануправления береговой охраны ФСБ России задержано первое судно, ведущее минтаевую путину в Охотском море, - БМРТ "Арчер", принадлежащий ЗАО "Ролиз". Формулировка - "за добычу минтая с превышением коэффициента выхода икры". БМРТ "Арчер" отконвоирован в порт Петропавловск-Камчатский.
Чуть позже задержан сотрудниками ГМИ Северо-Восточного погрануправления ФСБ России, оштрафован, а затем повторно задержан приморский БМРТ "Просвет". Судну было приказано следовать в Петропавловск-Камчатский для разбирательств, а это около четырех суток перехода в одну сторону. Все документы у капитана были в наличии. Огромное крупнотоннажное судно, 90 человек экипажа были вынуждены простаивать у причала. Вместе с БМРТ "Просвет" арестованы еще 8 судов, которые под конвоем были отправлены в камчатский порт. Всего за время минтаевой путины было задержано 30 судов по причине неверного толкования должностными лицами Государственной морской инспекции Северо-Восточного Пограничного управления ФСБ РФ статьи 11.13 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Ассоциация обратилась с Открытым письмом к руководителю Государственного комитета РФ по рыболовству Андрею КРАЙНЕМУ и начальнику Регионального пограничного управления по Дальневосточному федеральному округу Валерию ПУТОВУ в связи с критической ситуацией, сложившейся на промысле минтая. Также Ассоциация просила вмешательства и содействия для пресечения действий ГМИ СВПУ береговой охраны ФСБ РФ, не позволяющих предприятиям осуществлять промысел, принятия всех мер реагирования, направленных на разрешение сложившейся ситуации.
21 марта Всероссийская Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обратилась по данной проблеме к начальнику Северо- Восточного пограничного Управления береговой охраны ФСБ России генерал-лейтенанту Александру ЛЕБЕДЕВУ и Андрею Крайнему в связи с ситуацией, сложившейся в районах промысла минтая, связанной с неоднозначным толкованием рыбаками и инспекторами Государственной морской инспекции Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в части процентов выхода икры минтая.
В целях недопущения срыва минтаевой путины и предотвращения конфликтных ситуаций, следствием которых станут значительные производственно- финансовые потери как для предприятий отрасли, так и для рыбаков, ВАРПЭ просила разрешить продолжить промысел судам, находящимся в режиме задержания, которым предъявлено взыскание, до установления правовых оснований для объективного принятия решений по применению Правил рыболовства в части соблюдения коэффициентов выхода икры минтая.
11 апреля минтаевая путина завершилась, однако стороны до сих пор не пришли к согласию. Члены Ассоциации решили провести общее собрание в Москве и пригласить на него заместителя министра сельского хозяйства РФ Владимира ИЗМАЙЛОВА, руководителя Федерального агентства по рыболовству Андрея Крайнего, членов Совета Федерации и Государственной Думы, представителей фракции "Единая Россия", руководителей Погранслужбы ФСБ РФ и Ассоциации юристов России. От имени рыбаковдальневосточников на собрании выступит недавно избранный новый президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ, ранее возглавлявший Департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края. "ЗР" и дальше будет следить за развитием событий.
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