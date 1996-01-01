Компании, использующие пиратское ПО, тоже являются пиратами

В прессе периодически проходят сообщения о пресечении деятельности производителей и крупных продавцов пиратской аудио- и видеопродукции. И может сложиться впечатление, что правоохранительные органы интересуют только эти сегменты пиратства.

Однако это не так. Интересуют милицию и те, кто в частном порядке устанавливает пиратское ПО в офисах, интересуются они и самими офисами компаний, использующих в своей хозяйственной деятельности, а именно так это называется у юристов, контрафактное ПО. Только результаты этой рутинной работы в прессу попадают нечасто. Восполним этот пробел.

Только за последние полгода во Владивостоке и Хабаровске были проведены десятки проверок организаций, использующих или продающих контрафактное ПО. В ходе проверок изымались и компьютеры и носители с этим самым контрафактным ПО.

Например, в одной из компаний Владивостока, расположенной на Океанском проспекте, в ходе проверки изъяли 6 компьютеров с нелицензионными копиями ПО Майкрософт. Общую сумму ущерба оценили в размере более 80 тыс. руб. Пока проводится проверка в соответствие со статьей 144-145 УПК РФ, а бизнес компании - стоит.

В таких случаях, когда ущерб правообладателю составляет от 50 до 250 тыс. руб., нарушителю грозит штрафа до 200 тыс. руб. или до 2 лет лишения свободы, а если более 250 тыс. руб., то срок увеличивается до 5 лет.

Помимо штрафа в пользу государства, правонарушителю предстоит также выплатить компенсацию правообладателю - по решению суда, либо по мировому соглашению, да еще и должностное лицо компании, виновное в нарушении, штраф заплатит - от 100 до 200 МРОТ.

У тех же, кто распространяет пиратское ПО, устанавливая их по офисам компаний, вышестоящих должностных лиц нет, чтобы МРОТы платить. Они обычно работают частным образом, рекламируя свои незаконные услуги через объявления в газете или расклейки. Однако все остальные меры наказания распространяются на них в полной мере, включая и сроки заключения. Сотрудники правоохранительных органов Владивостока уже в этом году пресекли деятельность пары подобных распространителей пиратского ПО - прямо за "работой", на месте преступления, в офисах, где они устанавливали пиратское ПО. В одном случае ущерб составил более 50 тыс. руб., в другом - более 70. Грозящее им наказание - смотри выше.

Непонятным в такой ситуации остается одно - то упорство, с которым и те кто продает, и те кто покупает в офис контрафактное ПО, идут на это преступление. Надеются, что не поймают, так УБЭПы и спецподразделения по преступлениям в сфере высоких технологий в МВД никто закрывать не собирается. А значит - они так и будут всех шерстить. Ссылаться на дороговизну лицензионного ПО и отсутствие информационной поддержки - это значит добровольно признаться, что ты так и застрял со своим бизнесом в середине 90-х, то есть перспективы развития - невелики. Современный бизнес сегодня думает не о том, как "сэкономить" на покупке пиратского ПО, а о том, какие программы установить. То есть, как минимизировать расходы на ПО для решения своих бизнес-задач.