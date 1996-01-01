Убийцу нашли на следующий день

В Артеме раскрыто жестокое убийство ребенка. Как сообщила ст. помощник руководителя по связям со СМИ Следственного комитета СУ при прокуратуре края Аврора РИМСКАЯ, 24 мая на чердаке дома был найден труп четырехлетней девочки.

Незамедлительно была сформирована оперативно-следственная группа, в которую вошел прокурор-криминалист следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.

В ходе осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, имеющие отношение к совершенному преступлению. В ходе оперативно-разыскных мероприятий уже на следующий день был задержан подозреваемый - 22-летний мужчина, который признался в совершенном преступлении.