Дуплеты по-дальнегорски

Менее чем за неделю в Дальнегорске были раскрыты два двойных убийства.

В первом случае 20 мая был задержан убийца двух мужчин, которых он лишил жизни во время пьяной бытовой ссоры. Преступление было совершено еще в апреле, и трупы пролежали в подвале жилого дома почти месяц. Однако оперативникам и следователям Следственного комитета СУП Приморского края хватило нескольких дней, чтобы выявить и задержать предполагаемого убийцу.

Мотивы второго "дуплета" мало чем отличались от первого. Те же пьяная бытовуха, неприязненные отношения, нож - и в итоге убиты женщина и беспомощный инвалид.

Как сообщила ст. помощник руководителя по связям со СМИ следственного управления СК при прокуратуре ПК Аврора РИМСКАЯ, второе убийство было раскрыто менее чем за сутки после его совершения.