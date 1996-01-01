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27 лет на страже

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Когда у участника Великой Отечественной войны, майора в отставке Владимира Петровича КАНТЕМИРОВА спрашивают, на какой заставе ему довелось служить, он с улыбкой отвечает, что легче назвать заставу, на которой он не служил или не побывал бы.

…В Красную Армию 18-летнего Володю Кантемирова призвали в сентябре 1942 года. И сразу бросили под Сталинград. Победу Кантемиров встретил на берегу Балтийского моря, под Кельбергом. Потом была война с империалистической Японией и Новосибирское общевойсковое пехотное училище, по окончании которого в декабре 1947 года лейтенанта Кантемирова направили в 59-й Хасанский погранотряд. Его первая должность - заместитель начальника погранзаставы Школьная.

Кантемиров говорит, что киношные шпионские страсти: погони со стрельбой, радиопередатчики в каблуках, фотоаппараты в зажигалках и пуговицах, обошли его стороной. И хотя ему частенько приходилось отдавать команду: "Застава, в ружье!", его бойцы ловили не агентов иностранных разведок, а китайцев и северных корейцев, которые в поисках лучшей доли прямо-таки пачками лезли на территорию СССР. Их выдворяли обратно, но некоторые переходили границу вновь и вновь.

Однажды на участке заставы Заречная пограничники засекли китайца, который среди белого дня нагло пересек границу и, не подчинившись приказу "Стой! Стрелять буду!", исчез в кустах. Три дня "зеленые фуражки" вместе с пехотой прочесывали окрестность, но перебежчик будто испарился. Обнаружили его случайно... в водосточной трубе под дорогой, по которой неоднократно проезжали и проходили пограничники, в том числе и с собаками.

Когда Кантемиров был начальником Заставы имени Махалина, на его участке задержали холеного китайца, который оказался высокопоставленным офицером народной армии КНР. Ценного перебежчика не стали депортировать, отправили сначала в Москву, а затем в Казахстан на постоянное место жительства. Но китайцы каким-то образом прознали о дислокации изменника и потребовали его вернуть.

- Он умолял нас не выдавать его, хотел остаться в России, но у нас был приказ. Когда мы передавали его китайским пограничникам, он плакал, понимая, что его ждет расстрел, - рассказывает Владимир Петрович.

…Майор Владимир Кантемиров ушел в запас в 1974 году, но связи с коллегами не потерял. Он регулярно выезжает на встречи с молодыми пограничниками. По его словам, сейчас, когда на заставе есть телевизор, видеомагнитофон и баня с бассейном, служить на границе гораздо интереснее и комфортнее, чем в его годы.

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