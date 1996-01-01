Хмурые тучи приморской границы

Этот праздник особенно актуален для жителей нашего края, имеющего 1162 км границы с соседним Китаем. Это соседство не всегда было спокойным, и первыми, кто вставал на нашу защиту, были именно пограничники.

Пограничные драки

В 1960-х большинство конфликтов на советско-китайской границе разрешалось вручную. Китайцы, вооружившись лопатами, вилами, плакатами и транспарантами, переходили границу, навстречу им выходили русские пограничники с дубинками - и начиналась драка. Через несколько часов драка заканчивалась, и все возвращались по домам до следующей недели. Таким простым способом китайцы не давали русским покоя несколько лет. Вот как описывает свои впечатления китайский участник событий Хой Мичжоу:

"Большинство стычек с применением силы заканчивалось в пользу более крупных и сильных советских солдат, которые выбивали своих китайских оппонентов на ту сторону границы. Но драки никогда не перерастали уровня рукопашного столкновения, так как обе стороны опасались последствий применения оружия. Поэтому стычки стали известны как "групповые драки". Чтобы "спасти лицо", командование Народно-Освободительной Армии Китая однажды решило послать на границу хорошо тренированных солдат из полка спецназа. Спецназовцы легко отбивались от советских пограничников. В ответ советское командование тоже решило послать свои специальные части для участия в "групповых драках". Командир этого подразделения стал известен как "Хромой лейтенант", из-за своей запоминающейся походки. Он был выдающимся боксером, и после его прибытия у многих китайских солдат были сломаны носы.

Было обнаружено, что зимой удары ногами трудно проводить из-за скользкой почвы и теплой одежды, вследствие чего китайцы теряли последнее преимущество перед западной техникой бокса. Другим усвоенным уроком было то, что при равном мастерстве размер бойцов имеет значение. Было решено разработать улучшенную тренировочную программу для китайских солдат, чтобы компенсировать их более мелкие габариты и силу. В очередной стычке китайцы с помощью спрятанных в длинных рукавах палок легко прогнали советских оппонентов, которые были поражены скоростью и мощью этих приемов боя палками. Позднее советские солдаты тоже попытались использовать палки, однако их мастерство не шло ни в какое сравнение с китайским".

У русских тоже были свои приемы. В солдатскую рукавицу они клали 250-граммовые гири и, по свидетельству пограничника Каныгина, "когда китайцы начинали орать, били им прямо в лоб. Они отлетали метра на два".

С 1965-го по 1968 годы на советско-китайской границе имели место 8690 столкновений без применения оружия, с участием 35 тыс. китайцев. Но однажды, как говорится, палка выстрелила. На Даманском.

В марте 1969 китайцы неожиданно в упор расстреляли вышедших, как обычно, драться пограничников. Русские подтянули танки, китайцы - артиллерию. В результате военных действий с советской стороны погибли 33 пограничника. Остров Даманский вскоре был возвращен Китаю, и сегодня там находится одно из подразделений НОАК, памятная доска с 10 именами героев конфликта, посажено "Дерево героев", под которым лежит гусеница от советского танка, а по берегам зарыто 2000 противопехотных мин. В свою очередь, в память о даманских событиях жители города Ярославля назвали один из намытых Волгой островов Даманским.

Инцидент Юэяпхао

9 мая 1978 года в Дальнереченском районе с поезда, проходившего вдоль границы, спрыгнул человек, преодолел систему заграждений и, переплыв реку Уссури, вышел на китайский берег в районе местечка Юэяпхао. Пограничный наряд обнаружил на нашем берегу еще теплую одежду, пачку сигарет и ключ от двери. Застава и сторожевые корабли поднялись по тревоге. Начальник Дальнереченского погранотряда доложил дежурному штаба округа в Хабаровске о случившемся и спросил, что делать. Начальник штаба отдал приказ во что бы то ни стало не допустить прорыва.

Согласно духу приказа, начальник погранотряда решил совершить бросок на китайский берег и захватить нарушителя. Двадцать десантников на двух катерах "Аист" во главе с комбригом высадились на китайский берег и, дав пару очередей в воздух, бросились вдогонку за нарушителем, который к тому времени уже успел углубиться на два километра в глубь китайской территории и зашел в деревянную сторожку. Когда пограничники ворвались в сторожку, там никого не было. Нарушитель, как потом выяснили, спрятался в болоте и дышал там через камышовую тростинку, пережидая все происходящее. Тогда старший лейтенант принял решение взять для последующего обмена на нарушителя несколько китайских крестьян. Крестьяне с лейтенантом уходить не хотели и стали ложиться на землю. Лейтенант для острастки дал еще одну очередь из автомата, и те стали подниматься. Причем, согласно материалам вышедшего в 1993 году в Харбине официального сборника, посвященного международным отношениям, в результате стрельбы два китайца были ранены.

Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы отряд десантников по полевой связи не получил приказ возвратиться. Приказ поступил из Москвы, из Главного управления ПВ, к тому времени поставленного в известность о случившемся.

Уже на следующий день китайцы вынесли протест действиям российской стороны.

Андропов взял расследование инцидента под свой контроль и наказал многих офицеров. А вот солдат, честно выполнивших приказ комбрига, наградил медалями.

Дело прогремело на весь мир - китайцы выступили с заявлением в Совете Безопасности ООН и для пущей наглядности предъявили гильзы, оставленные русскими на китайской стороне. Советская сторона принесла извинения, мотивируя свои действия тем, что сбежал вооруженный преступник, и попросила его вернуть. Но кто же сбежал на самом деле, в первое время доподлинно известно не было.

"Нередко мои сны выполняли, если можно так выразиться, служебные функции, помогая находить нестандартные решения в текущих практических делах", - рассказывает начальник Управления КГБ по Приморскому краю Григорьев. На этот раз во сне ему зримо представился доклад подчиненного о том, что из общежития Восточного порта таинственно исчез жилец. "Вслед за этим у меня в воображении возник расплывчатый образ человека с дверным ключом в руках". Утром Григорьев дал приказ найденный на берегу Уссури ключ опробовать в замочной скважине комнаты пропавшего. Оказалось, что перебежчик и исчезнувший в Восточном рабочий Старченко - одно и то же лицо. Позже, по своим каналам, КГБ получило подтверждение, что это именно он ушел в КНР, а впоследствии переехал в США.