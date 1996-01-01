Улетевший в море...

Нас - журналистов - иногда упрекают, что излишняя критичность материалов наводит на мысль о том, что в этом мире все плохо, а люди хорошие выведены как класс. Сегодня мы решили исправиться и рассказать о, как нам кажется, хорошем человеке. Правда, как это читатели верно подметили, о таких людях часто пишут только после их смерти. Увы, и эта история о погибшем совсем недавно человеке. Военном летчике и настоящем мужчине, жизнь которого может служить примером, несмотря на трагическую подножку слепой судьбы.

Детали катастрофы Су-25, произошедшей 20 марта в небе Спасского района Приморья у села Новосельское, стали известны ДДГ "ЗР". Версия о "человеческом факторе" стала основной по информации из неофициального источника, близкого к следствию. Получается, что летчик Сергей ЯКОВЕНКО сам виновен в собственной гибели. Да еще случайные обстоятельства...

Стоит напомнить, что трагедия произошла во время учений. Они дались участникам нелегко. Все были вымотаны до предела, признаются военные. Летчики вели стрельбу с опозданием на пять минут, поэтому сильно нервничали. Особенно тяжелая психологическая нагрузка легла на плечи Сергея Яковенко, на тот момент исполнявшего обязанности командира полка. Результат стрельб мог повлиять на то, как скоро отпадет приставка и.о. от его должности. Возможно, это сказалось на ходе событий.

"Во время учебной стрельбы ведущий самолет, которым управлял Сергей Яковенко, случайно попал в зону поражения ведомого самолета, причем в момент выстрела. Летчик ведомого самолета, просто не успел среагировать. Ракета попала в бок самолета. Но даже в этой ситуации Яковенко еще мог спастись. Однако его самолет начало крутить. Пилот катапультировался, но в этот момент самолет перевернуло. В результате он полетел не вверх, а вниз, к земле. Все произошло за считанные секунды! Никто не виноват. Трагическая случайность, - рассказал "ЗР" источник, пожелавший остаться неназванным, так как не получал официального разрешения на комментарии.

Сергея Яковенко уважали в полку. На его похороны в Арсеньев приехали сотни людей. Все расходы на себя взяли сослуживцы Сергея Яковенко.

Детей отправили к родне, чтобы они не видели гроба. Двухлетняя дочка, похоже, ничего не поняла. Только все ходила по квартире, не расставаясь с фотографией папы. А вот восьмилетний сын, наверно, догадался. Вечером, когда папа должен был вернуться с работы, он начал тревожно спрашивать маму: "Где папа? Где папа?!"

Жена Сергея Лена, еле сдерживаясь, пыталась успокоить и говорила, что надо подождать. Но сынок не отставал. Тогда она стала призывать к его мужеству: "Папа что тебе говорил, когда на работу уходил? Правильно, что ты остаешься за мужчину. Вот и будь мужчиной!"

На поминках о погибшем говорили только хорошее. И было видно, что вовсе не потому, что так положено, а от чистого сердца. А вот лучший друг Сергея Яковенко молчал. Он попробовал выпить - не получилось. Сумел вымолвить только одну фразу: "Все будет хорошо".Это все, что услышали от Игоря ГЛИНСКОГО за время похорон друга, с которым они многие годы служили и дружили.

Сразу после окончания средней школы Сергей поступил в летное училище в Барнауле. Через четыре года после окончания получил распределение в Липецк. Отслужил там год, и его направили на родной ему Дальний Восток, где первым местом службы стало село Галенки - прославившийся в годы Великой Отечественной войны авиаполк "Нормандия-Неман".

Окончил академию. В 30 лет женился на сослуживице из Спасска, и ровно через год у них родился сын. Пошел на повышение. Его перевели в авиаполк в Черниговке. Назначили и. о. командира полка. Уже отправили документы на утверждение в должности. Но Сергей не дожил до этого момента буквально несколько дней. "Сережа прожил короткую, но яркую жизнь. Значит, он выполнил все, что ему было предначертано на земле, - сказала Раиса Яковенко. - Я верю, что летчики не умирают, а улетают в море".