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Пожары есть, уголовных дел нет
Северные районы Приморья вызывают наибольшие опасения. В Тернейском районе зарегистрировано в настоящее время 3 пожара, в Кавалеровском - 8, в Ольгинском - 1, в Чугуевском - 11. По количеству пожаров впереди всех - Чугуевский район. Наиболее серьезные очаги огня - в Агзинском лесничестве Тернейского района, где выгорело уже более 1000 га, а всего горит 1350 га - район лидирует по площади, охваченной огнем.
В Чугуевском районе пожары бушуют на 1100 га. В Кавалеровском, Ольгинском и Дальнегорском районах лес горит на площади около 600 га, из них в Ольгинском районе - 15 га на территории бывшего Маргаритовского лесничества (пожар начался с возгорания на бытовой бесхозной свалке), в Дальнегорском районе - 500 га, в Кавалеровском - 100 га.
На тушении лесных пожаров задействовано более 180 человек - это работники предприятий- арендаторов, лесохозяйственного объединения и лесничеств. Тушат с помощью техники - 25 автомашин, 14 бульдозеров, 2-х тракторов. Используются также воздуходувки, ранцевые опрыскиватели, пневмоогнетушители, грабли, лопаты, топоры, мотопилы. Этим добром лесные хозяйства обеспечены в полной мере. А вот людей и техники не хватает.
С 21 апреля приступила к выполнению патрульных работ над лесами Приморская база авиационной охраны лесов. После трехдневной тренировки работники базы начнут тушить пожары - ожидается, что это случится в ближайшие выходные. В труднодоступные для техники участки сбросят с самолетов парашютистов – десантников - всего 35 человек. В труднодоступные зоны удалось пробиться бульдозерам, сейчас там работают наземные службы.
Причины возникновения пожаров - на 90% неосторожное обращение с огнем. Во многом виноваты фермеры и владельцы частных подсобных хозяйств, выжигающие свои покосы. "Провинилась" и сухая погода. Резкое потепление ограничило лесников во времени, они не успели в полном объеме произвести профилактические мероприятия. Материалы по всем лесным пожарам направлены в органы УВД и службы дознания пожарной охраны. Уголовные дела пока не возбуждались.
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