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Искристая тайга
Ситуация повторяется из года в год: чем ближе к лету, тем "веселее" горит тайга в Приморье. Повышение температуры и, как следствие, участившиеся лесные прогулки граждан дают пищу для разгула "красного петуха".
Стихия наступает стремительными темпами. Статистика минувшей недели, предоставленная Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, напоминает сводки с фронта, где неприятель с каждым днем захватывает все новые и новые плацдармы. 21 апреля на территории края действует 27 лесных пожаров на общей площади 1857,5 га. 22 апреля - уже 39 лесных пожаров на общей площади 2728,5 га. 24 апреля: 68 лесных пожаров на общей площади 12584,5 га. Стихией охвачены лесные территории Чугуевского, Анучинского, Яковлевского, Пограничного, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского и Тернейского районов, Дальнегорского городского округа.
В конце минувшей недели на долю Приморья приходилось 63% всей площади дальневосточных лесов, охваченных огнем. А число лесных пожаров здесь составило 42% от числа лесных пожаров по всему Дальнему Востоку. Такая статистика может быть обусловлена, в частности, тем, что в Приморье, по оценке Дальневосточного регионального центра МЧС, не оборудовано системами противопожарных барьеров около 84% населенных пунктов, находящихся в лесистой местности. Впрочем, согласно официальной информации, серьезной угрозы жизнедеятельности населения и объектам экономики края нынешние лесные палы не несут.
Как сообщил ДДГ "ЗР" заместитель руководителя управления лесным хозяйством Приморского края Сергей ПСТЫГА, работа по тушению лесных пожаров ведется с мобилизацией всех возможных ресурсов. Главным управлением МЧС России по Приморскому краю организован контроль за выполнением решения краевой чрезвычайной комиссии и администрации Приморского края по введению особого противопожарного режима. К тушению природных пожаров привлечено свыше 500 человек и около 70 единиц техники.
На территории Приморья работают три оперативные группы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в том числе поисково-спасательные отряды. В непосредственном тушении пожаров заняты более ста сотрудников краевого государственного учреждения (КГУ) "Приморская база авиационной охраны лесов". Имея в своем распоряжении самолеты и вертолеты, арендованные у частных приморских авиакомпаний и аэроклубов РОСТО, эти специалисты тушат лесные пожары прямо с воздуха. Ежедневно локализуется от 30 до 40% охваченных огнем территории.
Цена апрельских пожаров уже вылилась в 47 млн руб. Профилактическая работа с населением ограничивается в основном призывами и предостережениями. Власти рекомендуют жителям ограничить выход в лес, соблюдать меры пожарной безопасности во время нахождения в лесу, на дачных участках, не поджигать траву и не проводить сельскохозяйственные палы. В случае пожара - немедленно сообщать по телефону "01". Прямого запрета на нахождение людей в лесу в период лесных палов введенный КЧС особый противопожарный режим не предусматривает.
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