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Возвращение "блудного" батискафа
Летом 2005 года на Камчатке в бухте Березовая при выполнении очередного задания этот батискаф зацепился за рыбацкие сети и не смог самостоятельно всплыть. Несколько суток продолжалась спасательная операция, в которой приняли участие военные спасатели ВМС Великобритании и Японии. Весь экипаж "АС-28" был спасен.
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После этого аппарат был доставлен на одно из военных предприятий в городе Нижний Новгород. Там он прошел полную модернизацию. Сейчас "АС-28" отличается современными средствами навигации и наведения на подводные объекты, оснащен новейшими манипуляторами и телекамерами. Также внутри аппарата улучшены условия обитаемости для экипажа. После капитальной модернизации батискаф из Нижнего Новгорода был доставлен по железной дороге во Владивосток. Здесь его собрали и подготовили для дальнейшей транспортировки на Камчатку. В ближайшее время после проведения государственных испытаний спасательный снаряд "АС-28" войдет в силы постоянной готовности Тихоокеанского флота, сообщает служба информации и общественных связей ТОФ.
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