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Во Владивостоке обезврежена ОПГ, создавшая сеть по сбыту героина и опия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Следственная служба приморского управления наркоконтроля завершила расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, сбывавших героин и опий с ангидридом уксусной кислоты в Первореченском районе Владивостока.

Членам ОПГ вменяются такие преступления, как сбыт наркотиков в составе организованной группы (п. "а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), незаконный оборот ядовитых веществ в составе организованной группы (ч. 3 ст. 234 УК РФ), легализация доходов, нажитых преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), и содержание притона для потребления наркотиков (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первореченский районный суд г.Владивостока. Как установило следствие, преступный бизнес организовал нигде не работающий 25-летний житель краевой столицы.

В незаконную деятельность он вовлек еще четверых владивостокцев - все они употребляли наркотики и работали "за дозу" и небольшое денежное вознаграждение, продавая зелье прямо из собственных квартир. Каждый день они ездили к "боссу" за товаром либо он сам привозил наркотики и забирал выручку. Сбывали героин, опий и ангидрид уксусной кислоты (это вещество используется для изготовления опия), причем ежедневно через наркосеть продавалось более 30 граммов наркотиков.

При таком размахе нелегального бизнеса наркодельцов неудивительно, что на квартире организатора ОПГ сотрудники наркоконтроля обнаружили свыше 160 граммов героина, что составляет более полутора тысяч разовых доз. Кроме того, были изъяты электронные весы для взвешивания наркотика. Оперативникам удалось задокументировать 19 эпизодов преступной деятельности участников группировки. Выяснилось, что по одному из адресов наркосбытчиков действовал также наркопритон, платой "за вход" служила часть дозы, которую можно было купить в этой же квартире, - такой вот комплексный сервис.

Лидеру группировки также предъявлено обвинение в легализации денежных средств, полученных преступным путем: следствие доказало, что на деньги от продажи наркотиков он снимал квартиры и рассчитывался за кредиты в банках. Наконец, поскольку наряду с героином и опием наркодельцы сбывали и ангидрид уксусной кислоты, они также обвиняются и по статье 234 УК РФ – незаконный оборот ядовитых веществ. Сейчас трое обвиняемых находятся в СИЗО, двое объявлены в розыск.

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