В Приморье арестован бывший федеральный чиновник

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю (СУ СК ПК) Аврора РИМСКАЯ, федеральный суд Ленинского района Владивостока удовлетворил ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК ПК Ольги КРАВЧЕНКО и избрал в отношении бывшего директора Дальневосточного филиала федерального государственного унитарного предприятия "Федеральная логистика" Феликса КРУЧА меру пресечения в виде заключения под стражу.

Органами предварительного следствия он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах), 174 ч. 4 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) УК РФ. Следствием установлено, что Круч, являясь директором, используя свое служебное положение и действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием приобретал право на недвижимое имущество, находившееся в собственности Российской Федерации, в особо крупном размере.

Кроме этого, чиновником легализовывалось приобретенное другими лицами имущество, добытое преступным путем в составе организованной группы.