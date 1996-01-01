Сычуань просит о помощи

На самом деле пропавшие без вести люди находятся погребенными под теми завалами, с которыми не успели справиться спасатели. Премьер Госсовета КНР и главнокомандующий штабом при Госсовете по ликвидации последствий землетрясения Вэнь ЦЗЯБАО при проведении последнего заседания штаба по поисково-спасательным работам велел продолжать поиски погибших.

Напомним, что разрушительное землетрясение силой 7,9 балла по шкале Рихтера произошло две недели назад в округе Вэньчуань (население - 111800 человек) юго-западной провинции Китая Сычуань (147 км. севернее г.Чэнду, население - 87,25 млн человек). Людские потери для малонаселенного (по китайским меркам) округа так велики, что в КНР с 19 по 21 мая был объявлен общенациональный траур. На центральной пекинской площади Тяньаньмэнь и в Лхасе перед зданием правительства (Вэньчуань территориально относиться к Тибетскому автономному округу) приспущены государственные флаги. На эти три дня была приостановлена эстафета передачи Олимпийского огня.

В настоящее время основные силы по ликвидации последствий землетрясения сконцентрированы на оказании медицинской помощи раненым, захоронении погибших и помощи их семьям. В зоне бедствия полностью разрушены 500 тысяч жилых домов, пострадавшие нуждаются во временном жилье, питании и психологической реабилитации. Особое внимание правительство КНР обратило на своевременное проведение профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий. Из-за особенностей климата и сильной скученности людей в местах временного размещения вероятны вспышки кишечных и других заболеваний. Ситуация по работе с населением усугубляется тем, что 19 мая были зафиксированы афтершоки (от англ.аftershock - повторный сейсмический толчок, меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом) силой 4 балла по шкале Рихтера. Это посеяло панику среди местных жителей.

По сообщению англоязычной версии "Жэньминьжибао", сразу две радиостанции вышли в эфир с ежедневными пятнадцатиминутными программами психологической реабилитации пострадавших. В программах принимают участие как профессиональные психологи, так и известные артисты и музыканты с постановками и концертами в поддержку жителей Сычуань. Психологическую помощь пострадавшим на местах оказывают специально обученные группы спасателей. Среди них работают и члены международных групп, в том числе две из России.

Население других провинций КНР собрали в общей сложности 10 млрд юаней в помощь пострадавшим. Китайское общество Красного Креста получило более 20 траншей международной помощи по линии Федерации срочной международной помощи: США -$ 10млн, Евросоюз - 2 млн евро, Германия - 1,5 млн евро, Ирландия - 1 млн евро, Норвегия - $1 млн, Япония -$1,7 млн, Австралия - 1 млн австралийских долларов, Новая Зеландия - $500 тыс., ОАЭ - $20 тыс. и др. Через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца продовольственная программа ОНН доставила на 580 тыс. юаней грузов первой необходимости.

Кроме того, Фонд экстренной помощи при Китайском обществе Красного Креста обратился к частным лицам через специально организованный сайт памяти пострадавших от землетрясений www.512.gov.cn. ("Чжунго Канчжэнь Цзюцзайван" - "Работа по ликвидации последствий землетрясения в Китае") с просьбой о помощи. Онлайн-акция по сбору средств для пострадавших от стихийного бедствия стартовала 19 мая. Банковские переводы направлять адресату "Китайское общество Красного Креста".

1. Наименование банка:

Банк Китая (Bank of China)

Номер счета: 800100086608091014

Swift Code: BKCHCNBJ

2. Наименование банка:

Пекинский филиал Банка Китая (Bank of China)

Номер счета: 800100921908091001.

3.Наименование банка:

Пекинский филиал Дунсынань (Dongsinan)промышленно-коммерческого банка Китая (Industrial and commercial bank of China)

Номер счета: 0200001019014483874.

4. Наименование банка:

Пекинский филиал Чаонэйдацзе (Chaoneidajie) Строительный банк Китая (China Construction Bank)

Номер счета: 11001070300059000427.

Организаторы просят при перечислении сообщить ваши сведения, по которым они смогли бы отправить вам квитанции и благодарственные письма (ФИО жертвователя, почтовый адрес, цель пожертвования - в помощь пострадавшим от землетрясения в провинции Сычуань).

Экономические потери правительство КНР оценивает в $9,6 млрд. Разрушены 14207 промышленных предприятий, здания, дороги, прервано электроснабжение, оборваны телекоммуникационные линии. Сильно пострадали водоочистительное оборудование и система ирригации, повреждены 80 тыс. водоисточников питьевой воды.